Wetzlmayer ist in der Nachspielzeit zur Stelle - 1:1 zwischen Diersbach und Sigharting

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:39

Bei der Begegnung in der neunten Runde der 1. Klasse Nord-West zwischen Union CARIBAS Diersbach und Union Sigharting trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Vor 200 Zusehern in der Diersbacher Rotex Sonnenschutz-Arena erzielte Marco Wetzlmayer den wichtigen Ausgleichstreffer für seine Sighartinger in der Nachspielzeit.

Niklas Klamminger nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der ersten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Union CARIBAS Diersbach mit einer 1:0-Führung in die Kabine ging. In der 86. Minute sah David Weiss bei den Hausherren für ein Foulspiel von Referee Roland Eidenberger die Gelb-Rote Karte. Als die Diersbacher womöglich bereits mit einem Sieg hier rechneten, machten ihnen die Gäste zuletzt noch einen Strich durch die Rechnung: Marco Wetzlmayer sicherte seiner DSG Union Sigharting das Last-Minute-Remis, als er in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand herstellte (91.). Ein Remis, das wohl vor allem die Diersbacher ärgert, da sie mit einem dreifachen Punktegewinn noch näher an der Tabellenspitze dran gewesen wären.



Union CARIBAS Diersbach steht nun nach diesem Remis mit einem 20:8-Torverhältnis und 18 Punkten auf dem dritten Platz der 1. Klasse Nord-West. Ihre Bilanz nach acht Spielen lautet: fünf Siege und drei Unentschieden.



DSG Union Sigharting rückte nach diesem Punktegewinn auf den siebten Rang vor und befindet sich dort aktuell mit einem 17:18-Torverhältnis und zehn Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





Die Union Diersbach stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SV Luksch Riedau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Sigharting die Union IKUNA Natternbach.

1. Klasse Nord-West: Union CARIBAS Diersbach – DSG Union Sigharting, 1:1 (1:0)

1 Niklas Joachim Klamminger 1:0

91 Marco Wetzlmayer 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!