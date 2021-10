Rainbach/I. entführt die Punkte aus Neukirchen/W. - Bei 3:2-Auswärtserfolg

Details Montag, 25. Oktober 2021 20:24

Der späte Anschlusstreffer von Michael Dornetshuber kam für die Hausherren zu spät: Union R&R Web Neukirchen/W. musste eine 2:3-Heimniederlage gegen Union CAB Rainbach/I. in der elften Runde der 1. Klasse Nord-West einstecken. 100 Zuschauer waren in der R&R Web-Arena mit dabei.

Die Union CAB Rainbach/I. erwischte einen Blitzstart ins Spiel: Tobias Stockinger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte David Ortbauer den Vorsprung der Rainbacher. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Andreas Oberndorfer den Anschlusstreffer zum 1:2 für Union R&R Web Neukirchen/W. (44.). Ein Tor mehr für die Union CAB Rainbach/Innkreis machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus als Referee Ezekiel Ozabor zum Pausenpfiff ansetzte.

Anschlusstreffer zu spät

Nach der Halbzeitpause beförderte Svetozar Nikolov das Leder zum 3:1 für Union CAB Rainbach/I. über die Linie (47.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Michael Dornetshuber der Anschlusstreffer für dei Hausherren, dieser kam allerdings zu spät um noch eventuell einen Punkt zuhause zu lassen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Rainbach die Gastgeber 3:2.

Die Union R&R Web Neukirchen/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Die Stärke der Union CAB Rainbach/Innkreis liegt in der Offensive – mit insgesamt 23 erzielten Treffern.

Mit diesem Sieg zog die Union CAB Rainbach/I. an Union R&R Web Neukirchen/W. vorbei auf Platz sechs. Die Neukirchener fielen auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft die Union R&R Web Neukirchen/W. auf TSV Langgruppe Ort im Innkreis, Union CAB Rainbach/I. spielt tags zuvor gegen die DSG Union Sigharting.

1. Klasse Nord-West: Union R&R Web Neukirchen/W. – Union CAB Rainbach/Innkreis, 2:3 (1:2)

6 Tobias Stockinger 0:1

14 David Ortbauer 0:2

44 Andreas Oberndorfer 1:2

47 Svetozar Stoyanov Nikolov 1:3

92 Michael Dornetshuber 2:3

