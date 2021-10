Riedau nach 3:0-Erfolg gegen Waizenkirchen auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:35

Der SV Waizenkirchen konnte dem SV Riedau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der SV Luksch Riedau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Alle drei Tore gelangen den Hausherren vor 220 Zuschauern erst spät in der zweiten Halbzeit.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen: Unentschieden lautete der Zwischenstand, als Referee Roland Eidenberger zum Gang in die Kabinen nach 45 Minuten abpfiff. 220 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 77. Minute dann endlich die Erlösung – Niklas Aigner traf zum 1:0 für den SV Luksch Riedau. Julian Tiefenthaler erhöhte den Vorsprung des Spitzenreiters nach 88 Minuten auf 2:0. Kurz darauf traf Julian Mayr in der Nachspielzeit für den Gastgeber (92.). Letzten Endes ging der SV Luksch Riedau im Duell mit SV Guschlbauer Waizenkirchen mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg als Sieger hervor und befindet sich nach wie vor auf Aufstiegskurs.

Riedau mit nur acht Gegentoren

Der SV Luksch Riedau stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Wer den SV Luksch Riedau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierten die Riedauer. Der SV Luksch Riedau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte man zehn Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Luksch Riedau ungeschlagen ist.

Trotz der Schlappe behält der SV Guschlbauer Waizenkirchen den achten Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist der SV Luksch Riedau zur DSG Union Sigharting, zeitgleich empfängt der SV Guschlbauer Waizenkirchen den TSV St. Marienkirchen/Schärding.

1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 3:0 (0:0)

77 Niklas Aigner 1:0

88 Julian Tiefenthaler 2:0

92 Julian Mayr 3:0

