Lambrechten bleibt nach 4:1 gegen Freinberg Tabellendritter

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:28

Beim SV Bäck Baggerungen Lambrechten holte sich SV Freinberg eine 1:4-Schlappe ab. Als Favorit rein – als Sieger raus: Lambrechten hat vor 150 Zuschauern alle Erwartungen erfüllt.

Bence Kalmar versenkte die Kugel für die Hausherren bereits in der neunten Spielminute zum 1:0 (9.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für das 1:1 des SV Freinberg zeichnete David Cerveny per Elfmeter verantwortlich (58.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kalmar in diesem Spiel (62.). Sebastian Ecker beförderte das Leder zum 3:1 der Gastgeber über die Linie (80.). Sebastian Pointner besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SV Lambrechten (82.). Schließlich sprang für die Hausherren aus Lambrechten gegen Freinberg ein Dreier heraus.

Lambrechten bleibt Dritter

Der SV Bäck Baggerungen Lambrechten belegt mit 27 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. 33 Tore – mehr Treffer als der SV Bäck Baggerungen Lambrechten erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord-West. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Bäck Baggerungen Lambrechten. Mit vier Siegen in Folge ist der SV Bäck Baggerungen Lambrechten so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SV Freinberg hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang neun. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 15 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Freinberg derzeit auf dem Konto. Der SV Freinberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Bäck Baggerungen Lambrechten stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei der Union CARIBAS Diersbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Freinberg die Union St. Roman.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – SV Freinberg, 4:1 (1:0)

9 Bence Kalmar 1:0

58 David Cerveny 1:1

62 Bence Kalmar 2:1

80 Sebastian Ecker 3:1

82 Sebastian Pointner 4:1

