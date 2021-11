Negativserie bei Raab - 0:1 gegen Neukirchen/Walde

Details Sonntag, 07. November 2021 16:49

Die Union R&R Web Neukirchen/W. trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Union Kogler-Dach Raab davon. Die Überraschung blieb somit aus.

Petr Pasecky stellte die Weichen für Neukirchen/Walde auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 1:0 zur Stelle war. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Den Kampf um die Klasse geht die Union Kogler-Dach Raab in der Rückrunde von der zwölften Position an. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nord-West markierte weniger Treffer als die Union Kogler-Dach Raab. Nun musste sich die Union Kogler-Dach Raab schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei der Union Raab zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Raab bleibt Tabellenzwölfter

Im letzten Hinrundenspiel errang Union R&R Web Neukirchen/Walde drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 21 Punkte auf. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Neukirchener. Die Union R&R Web Neukirchen/Walde erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die Union Kogler-Dach Raab auf der eigenen Anlage gegen TSV Langgruppe Ort im Innkreis. Union R&R Web Neukirchen/Walde tritt am gleichen Tag beim SV Freinberg an.

1. Klasse Nord-West: Union Kogler-Dach Raab – Union R&R Web Neukirchen/W, 0:1 (0:1)

18 Petr Pasecky 0:1

