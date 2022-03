Union Sigharting beendet schwarze Serie mit 4:2-Sieg über St. Roman.

Details Montag, 14. März 2022 20:43

Die DSG Union Sigharting gewann das Sonntagsspiel gegen die Union St. Roman mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Vor 150 Zuschauern im GRAWE Stadion konnten sich die Gastgeber schließlich durchsetzen. Marek Ramsak gelangen dabei drei Treffer.

In der 23. Minute gingen die Gastgeber aus Sigharting in Führung. Noch in der ersten Halbzeit errang St. Roman durch Stefan Höllinger den Ausgleich (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.



Ramsak mit Doppelpack



Nach der Halbzeitpause brachte Josef Feichtlbauer den Ball per Freiistoß zum 2:1 zugunsten von DSG Union Sigharting über die Linie (68.). Den Ausgleichstreffer hatte die Union St. Roman in der 76. Minute im Repertoire: Miroslav Vrhel verwertete den Elfmeter. Die nächsten beiden Tore erzielte erneut Ramsak: Nur drei Minuten später erzielte er für die DSG Union Sigharting die 3:2-Führung. In der 90. Minute brachte die Union Sigharting das Netz zum Zappeln. Schließlich sprang für die DSG Union Sigharting gegen Union St. Roman ein Dreier heraus.

Die DSG Union Sigharting muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Sigharting schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 31 Gegentore verdauen musste. Sigharting bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist die DSG Union Sigharting wieder in der Erfolgsspur.

Die Defensive der Union St. Roman muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. Zwei Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. St. Roman wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Während die Union Sigharting am kommenden Sonntag den TSV St. Marienkirchen/Schärding empfängt, bekommt es die Union St. Roman am selben Tag mit der Union CARIBAS Diersbach zu tun.

1. Klasse Nord-West: DSG Union Sigharting – Union St. Roman, 4:2 (1:1)

90 Marek Ramsak 4:2

79 Marek Ramsak 3:2

76 Miroslav Vrhel 2:2

68 Josef Feichtlbauer 2:1

42 Stefan Hoellinger 1:1

23 Marek Ramsak 1:0