Kopfing mit 4:2-Erfolg gegen St. Marienkirchen/Schärding

Details Sonntag, 10. April 2022 18:35

Aus 1:1 ein 4:2: Vor 100 Zuschauern traf Miroslav Kucera dreimal für Union Josko Kopfing gegen TSV St. Marienkirchen/Schärding. Simon Ness konnte auf der anderen Seite zweimal einnetzen.

Für den Führungstreffer von TSV St. Marienkirchen/Schärding zeichnete Simon Ness verantwortlich (26.). Kurz vor dem Pausenpfiff durch Referee Rudolf Hofinger konnte noch Miroslav Kucera den Auslgeich zum 1:1 erzielen (46.). Vier Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte ging der TSV St. Marienkirchen/Schärding durch den zweiten Treffer von Ness in Führung. Kucera schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die Union Kopfing (61./73.). Lukas Gahleitner beförderte das Leder zum 4:2 von Union Josko Kopfing per Elfmeter über die Linie (84.). Am Ende stand das Heimteam aus Kopfing als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

St. Marienkirchen/Schärding rutscht ab um einen Platz

Nach dem klaren Erfolg über TSV St. Marienkirchen/Schärding festigt die Union Josko Kopfing den zweiten Tabellenplatz. Die Union Kopfing knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kopfing elf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die Union Josko Kopfing ist seit vier Spielen unbezwungen.

TSV St. Marienkirchen/Schärding holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der TSV St. Marienkirchen/Schärding rutschte durch diese Niederlage auf den 13. Platz ab. Die Defensive muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Das Team aus St. Marienkirchen/Schärding musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der TSV St. Marienkirchen/Schärding insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Man taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am 18.04.2022 bestreitet die Union Josko Kopfing das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen die Union CAB Rainbach/Innkreis. TSV St. Marienkirchen/Schärding hat am gleichen Tag ebenfalls das Heimrecht gegen den SV Bäck Baggerungen Lambrechten.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 4:2 (1:1)

84 Lukas Josef Gahleitner 4:2

73 Miroslav Kucera 3:2

61 Miroslav Kucera 2:2

50 Simon Ness 1:2

46 Miroslav Kucera 1:1

26 Simon Ness 0:1