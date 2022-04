SV Waizenkirchen beendet Sieglos-Serie mit 2:1 gegen Ort/Innkreis

Details Montag, 18. April 2022 11:05

Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Guschlbauer Waizenkirchen gegen TSV Langgruppe Ort/Innkreis den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Hundertprozentig überzeugen konnte Waizenk. dabei jedoch nicht. Ort/Innkr. war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Ismail Ljatifi erzielte vor 150 Zuschauern das 1:0. David Stockinger beförderte das Leder zum 1:1 des SV Guschlbauer Waizenkirchen in die Maschen (69.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Thomas Zimmerer, der in der 74. Minute zur Stelle war. In den 90 Minuten war der SV Guschlbauer Waizenkirchen im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als TSV Langgruppe Ort im Innkreis und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Ort/Innkreis bleibt Schlusslicht

Bei SV Guschlbauer Waizenkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Der SV Guschlbauer Waizenkirchen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der SV Waizenkirchen verbuchte insgesamt fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Nach neun sieglosen Spielen ist Waizenk. wieder in der Erfolgsspur.

TSV Langgruppe Ort/Innkreis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sieben Zählern aus 17 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. TSV Langgruppe Ort/Innkreis muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nord-West markierte weniger Treffer als TSV Langgruppe Ort im Innkreis. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von TSV Langgruppe Ort/Innkreis alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war TSV Langgruppe Ort/Innkreis in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Guschlbauer Waizenkirchen auf die Union Kogler-Dach Raab, TSV Langgruppe Ort im Innkreis spielt am selben Tag gegen die DSG Union Sigharting.

1. Klasse Nord-West: SV Guschlbauer Waizenkirchen – TSV Langgruppe Ort im Innkreis, 2:1 (0:0)

74 Thomas Zimmerer 2:1

69 David Stockinger 1:1

51 Ismail Ljatifi 0:1