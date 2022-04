Riedau auf Aufstiegskurs - 6:0 gegen St. Roman

Details Montag, 18. April 2022 11:09

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Luksch Riedau und die Union St. Roman mit dem Endstand von 6:0. Der SV Luksch Riedau war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Für das erste Tor sorgte Jannik Wesner. In der 30. Minute traf der Spieler des Tabellenführers ins Schwarze. Jan Urban erhöhte für den SV Luksch Riedau auf 2:0 (31.). Mit der Führung für den SV Luksch Riedau ging es in die Kabine. Julian Mayr gelang ein Doppelpack (46./67.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der 69. Minute legte Niklas Aigner zum 5:0 zugunsten des SV Luksch Riedau nach. Der Treffer von Alexander Anton Stiglmayr in der 71. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte der SV Luksch Riedau gegen Union St. Roman nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Riedau souveräner Tabellenführer

Der SV Riedau konnte sich gegen die Union St. Roman auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur 13 Gegentoren stellt der SV Luksch Riedau die sicherste Abwehr der Liga. Der SV Riedau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Luksch Riedau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 15 Spiele ist es her.

Union St. Roman findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 55 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord-West. Nun musste sich die Union St. Roman schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Union St. Roman auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse der Union St. Roman. Nach der Niederlage gegen den SV Luksch Riedau ist Union St. Roman aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord-West.

Der SV Luksch Riedau tritt am kommenden Sonntag bei der Union R&R Web Neukirchen/W. an, die Union St. Roman empfängt am selben Tag den TSV St. Marienkirchen/Schärding.

1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – Union St. Roman, 6:0 (2:0)

71 Alexander Anton Stiglmayr 6:0

69 Niklas Aigner 5:0

67 Julian Mayr 4:0

46 Julian Mayr 3:0

31 Jan Urban 2:0

30 Jannik Wesner 1:0