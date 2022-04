1:1! Turbulente Schlussminuten in Diersbach

Details Montag, 18. April 2022 18:42

In der 18. Runde der 1. Klasse Nord-West empfing die Union CARIBAS Diersbach den SV Freinberg. Im Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Neuntplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Heimelf von Trainer Krisztian Pest ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und wollte nach einem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel auch vor heimischer Kulisse drei Punkte einfahren. Die Union ist auf eigener Anlage seit 10. Oktober 2020 ohne Niederlage und war auch am Ostermontag nicht zu schlagen, nach einem späten Führungstor reichte es für die Diersbacher aber nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Freinberger hingegen nahmen nach einem Last-Minute-Treffer einen wichtigen Punkt mit auf die Heimreise.

Torlose erste Halbzeit

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Gäste den besseren Start und boten dem Favoriten von Beginn an die Stirn. Die Stemplinger-Elf spielte in der Anfangsphase gut nach vorne und kreierte auch zwei dicke Chancen, Tobias Ratzinger und David Cerveny konnten diese aber nicht verwerten. Mit zunehmender Spieldauer verlief die Partie weitgehend ausgeglichen. Die Heimischen fanden immer besser ins Match und hätten durchaus mit einer Führung in die Pause gehen können, Gästegoalie Patrick Kasbauer machte jedoch eine Diersbacher Top-Chance zunichte. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Späte Tore

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pusch erarbeitete sich der Tabellenvierte ein Übergewicht und verzeichnete im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz, die Pest-Elf konnte daraus aber kein Kapital schlagen. In einem von vielen Zweikämpfen geprägten Match war die Union optisch überlegen, zu wirklich zwingenden Chancen kamen die Diersbacher aber nicht. Als es bereits nach einer Nullnummer aussah, überschlugen sich in der Rotex Sonnenschutzarena die Ereignisse. In Minute 88 brandete Jubel auf, als Marco Führer nach einem Freistoß aus dem Halbfeld mit dem Kopf zur Stelle war. Die Pest-Elf wollte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel bringen, doch die Gäste warfen alles nach vorne und wurden dafür belohnt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte David Hofer nach einem Gestochere den Ball in die Maschen und sorgte für das 1:1-Unentschieden.

Roland Danielauer, Sportlicher Leiter SV Freinberg:

"Auch wenn wir den Ausgleich erst in der Overtime erzielen konnten, war es in Summe ein gerechtes Unentschieden. Es freut uns ganz besonders, dass wir den bissigen und überaus heimstarken Diersbachern ein Remis abtrotzen und einen ungemein wichtigen Punkt einfahren konnten".