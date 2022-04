Union Kopfing gibt in Lambrechten 2:0-Führung aus der Hand

Details Samstag, 23. April 2022 18:24

In der 19. Runde der 1. Klasse Nord-West empfing der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Union Josko Kopfing. Obwohl der Fünftplatzierte auf den Tabellenzweiten traf, gingen die Teams am Samstagnachmittag unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Der SVL wartet seit 30. Oktober 2021 vergeblich auf einen Sieg, während die Kopfinger in diesem Jahr noch ungeschlagen sind. Nach einem 2:1-Heimerfolg im Hinspiel lag die Union auch in der Fremde mit 2:0 klar voran, die Fischer-Elf ließ sich jedoch die Butter vom Brot nehmen und musste sich mit einem 2:2-Remis begnügen. Auch wenn der Befreiungsschlag erneut nicht gelang, zeigten die Lambrechtener Moral und knöpften einem Aufstiegsaspiranten immerhin einen Punkt ab.

Gäste mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Mehmedovski entwickelte sich - ebenso wie im Hinspiel - ein enges und offenes Match. Nach einer Viertelstunde hatte die Gästeelf von Trainer Günter Fischer die Nase vorne, als sich die Kopfinger Hintermannschaft nach einem Freistoß der Union überraschen ließ und Miroslav Kucera auf 0:1 stellte. Nach dem Gegentreffer ließ der SVL den Kopf nicht hängen und bot dem Aufstiegsaspiranten die Stirn. Die Hausherren hatten in der Kick-Ass-Arena einen Tick mehr vom Spiel, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Mannen von Coach Rudolf Parzermair aber nicht heraus. Somit ging es mit einer knappen Führung des Tabellenzweiten in die Pause.

Kalmar-Doppelpack sichert SVL einen Punkt

Wie schon in Halbzeit eins setzten die Kopfinger auch im zweiten Abschnitt früh eine Duftmarke. Nach Wiederbeginn waren nur sieben Minuten gespielt, als die Gäste auf der rechten Seite einen Angriff starteten, Lukas Gahleitner nach einer Hereingabe zur Stelle war und die Kugel via Innenstange versenkte. Die Fischer-Elf hatte den dritten Sieg am Stück vor Augen, doch der SVL steckte nach dem klaren Rückstand nicht auf und bewies tolle Moral. Die Lambrechtener machten ordentlich Dampf, klare Chancen konnten sich die Heimischen aber nicht erarbeiten. Nach 70 Minuten war die Parzermair-Elf aber zurück im Spiel. Nach einer Flanke von links nahm Bence Kalmar den Ball mit der Brust gekonnt an und setzte das Spielgerät ins Eck. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Lambrechtener mehr und durften zehn Minuten später abermals jubeln. Nach einem Foul an Kalmar im Kopfinger Strafraum schnappte sich der erfahrene Ungar den Ball und verwertete den fälligen Elfmeter. In der Schlussphase ging es munter hin und her, gaben sich die Mannschaften mit einem Unentschieden nicht zufrieden, ein Matchball war hüben wie drüben aber nicht zu erkennen. Somit blieb es beim 2:2, wurden die Punkte geteilt.

Engelbert Rachbauer, Sektionsleiter SV Lambrechten:

"Auch wenn wir seit rund einem halben Jahr vergeblich auf einen Dreier warten, hat die Mannschaft tolle Moral bewiesen und sich einen Punkt erkämpft. Unser Team hat sich schon seit längerer Zeit einen Sieg verdient und wird am kommenden Wochenende, in Rainbach, versuchen, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen."