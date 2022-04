Riedau auf Aufstiegskurs nach 4:0 bei Neukirchen/Walde

Details Sonntag, 24. April 2022 17:40

Die Union R&R Web Neukirchen/Walde blieb gegen den SV Luksch Riedau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SV Riedau war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatten die Gäste deutlich mit 6:1 für sich entschieden.

Eine unglückliche Figur gegen den Spitzenreiter machte Tomas Troup, der das Leder vor 200 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (38.). Zur Pause war der SV Luksch Riedau im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Julian Mayr erhöhte den Vorsprung des SV Luksch Riedau nach 50 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 des SV Luksch Riedau sorgte Niklas Aigner, der in Minute 72 zur Stelle war. Der Treffer von Jannik Wesner in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Luksch Riedau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Neukirchen/Walde.

Trotz der Schlappe behält Union R&R Web Neukirchen/Walde den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Union R&R Web Neukirchen/W. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Luksch Riedau 48 Zähler zu Buche. Mit nur 13 Gegentoren stellt der SV Riedau die sicherste Abwehr der Liga. Seit 16 Begegnungen hat der SV Luksch Riedau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist Union R&R Web Neukirchen/Walde zum TSV St. Marienkirchen/Schärding, zeitgleich empfängt der SV Luksch Riedau TSV Langgruppe Ort im Innkreis.

1. Klasse Nord-West: Union R&R Web Neukirchen/W. – SV Luksch Riedau, 0:4 (0:1)

77 Jannik Wesner 0:4

72 Niklas Aigner 0:3

50 Julian Mayr 0:2

38 Eigentor durch Tomas Troup 0:1