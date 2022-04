5:5 zwischen St. Roman und St. Marienkirchen/Schärding

Details Sonntag, 24. April 2022 17:44

Tore, Tore, Tore: Das Spiel vom Samstag zwischen der Union St. Roman und TSV St. Marienkirchen/Schärding endete mit einem 5:5-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Das erste Tor des Spiels ging an den Gast. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Union St. Roman, denn Unglücksrabe Martin Penzinger beförderte den Ball ins eigene Netz (2.). Das 1:1 der Union St. Roman bejubelte Michael Pechtl (13.). Damir Sehic machte in der 23. Minute das 2:1 des TSV St. Marienkirchen/Schärding perfekt. St. Roman zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Michael Aschauer (30.) und Miroslav Vrhel (43.) mit ihren Treffern das Spiel. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Dominik Wimmeder traf zum 3:3 zugunsten von St. Marienkirchen/S. (51.). Neun Minuten später ging die Union St. Roman durch den zweiten Treffer von Vrhel in Führung. Mit zwei schnellen Treffern von Thomas Beham (62.) und Laurenz Bruneder (65.) machte St. Marienk. deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für St. Roman reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Beham den Ball in der Nachspielzeit zum 5:5 über die Linie schob (95.) Letztlich trennten sich die Union St. Roman und der TSV St. Marienkirchen/Schärding remis.

Unveränderter Tabellenstand

Union St. Roman muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 60 Toren fing sich die Union St. Roman die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord-West ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für St. Roman, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

TSV St. Marienkirchen/Schärding holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Man ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte der Union St. Roman. Mit diesem Unentschieden verpasste die Union St. Roman die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Union St. Roman damit auch unverändert auf Rang 13. Union St. Roman verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. Fünf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat der TSV St. Marienkirchen/Schärding derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für die Union St. Roman eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen die Union Josko Kopfing. TSV St. Marienkirchen/Schärding empfängt parallel die Union R&R Web Neukirchen/W.

1. Klasse Nord-West: Union St. Roman – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 5:5 (3:2)

95 Thomas Beham 5:5

65 Laurenz Bruneder 4:5

62 Eigentor durch Thomas Beham 4:4

60 Miroslav Vrhel 4:3

51 Dominik Wimmeder 3:3

43 Miroslav Vrhel 3:2

30 Michael Aschauer 2:2

23 Damir Sehic 1:2

13 Michael Pechtl 1:1

2 Eigentor durch Martin Penzinger 0:1