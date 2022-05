Rainbach/I. bleibt in der Rückrunde ohne Sieg - 0:3 bei Lambrechten

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:46

Durch ein 3:0 holte sich der SV Bäck Baggerungen Lambrechten zu Hause drei Punkte. Der Gast Union CAB Rainbach/Innkreis hatte das Nachsehen. Vor 123 Zuschauern traf Sebastian Ecker doppelt.

Rene Weidinger brachte den Gastgeber in der achten Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Sebastian Ecker den Vorsprung des SV Bäck Baggerungen Lambrechten. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Robert Aigelsperger die Akteure in die Pause. Ecker vollendete zum dritten Tagestreffer in der 77. Spielminute, für ihn war es bereits das zweite Tor in diesem Spiel. Nach abgeklärter Leistung blickte der Gastgeber Lambrechten auf einen klaren Heimerfolg über die Mannschaft aus Rainbach/Innkreis.

Keine Bewegung in der Tabelle

Die drei Punkte brachten für den SV Bäck Baggerungen Lambrechten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SV Lambrechten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Nach sechs sieglosen Spielen ist Lambrechten wieder in der Erfolgsspur und steht aktuell bei einem 43:28-Torverhältnis auf dem fünften Rang.

Die Union CAB Rainbach/Innkreis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Gäste bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann die Union Rainbach/Innkreis noch kein einziges Mal. Trotz der Niederlage belegt das Team aus Rainbach weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Defensive der Union CAB Rainbach/Innkreis muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 48-mal war dies der Fall. Die Union CAB Rainbach/Innkreis verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Union CAB Rainbach/Innkreis taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Bäck Baggerungen Lambrechten zur Union St. Roman, zeitgleich empfängt die Union CAB Rainbach/Innkreis die Union IKUNA Natternbach.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – Union CAB Rainbach/Innkreis, 3:0 (2:0)

77 Sebastian Ecker 3:0

15 Sebastian Ecker 2:0

8 Rene Weidinger 1:0