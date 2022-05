St. Roman verlangt Kopfing alles ab - und verliert 1:2

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:09

Das Auswärtsspiel brachte für St. Roman keinen einzigen Punkt – die Union Kopfing gewann die Partie mit 2:1. Vollends überzeugen konnte Kopfing dabei jedoch nicht. Zoltan Vago erzielte dabei vor 150 Zuschauern einen Doppelpack.

Martin Penzinger brachte sein Team aus St. Roman per erfolgreich verwerteten Elfmeter in der 37. Minute nach vorn. Die Union St. Roman nahm die knappe Führung mit in die Kabine zur Halbzeitpause. Eine starke Leistung zeigte Zoltan Vago, der sich mit einem Doppelpack für die Union Josko Kopfing beim Trainer empfahl (53./77.). Am Ende verbuchte die Union Josko Kopfing gegen Union St. Roman die maximale Punkteausbeute.

Unveränderte Tabellenlage

Gewinner Union Josko Kopfing steht durch diesen Sieg weiterhin auf dem zweiten Tabellenrange mit einem 45:28-Toverhältnis und einer Bilanz von 13 Siegen, vier Remis und drei Niederlagen.

Union St. Roman steht momentan mit einem 40:62-Torverhältnis auf dem 13. Rang mit dieser Bilanz: drei Siege, sechs Remis und elf Niederlagen.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert Union Josko Kopfing bei der Union R&R Web Neukirchen/Walde, Union St. Roman empfängt zeitgleich den SV Bäck Baggerungen Lambrechten.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – Union St. Roman, 2:1 (0:1)

77 Zoltan Vago 2:1

53 Zoltan Vago 1:1

37 Martin Penzinger 0:1