2:2! "Sechs-Punkte-Spiel" in Sigharting findet keinen Sieger

Details Montag, 02. Mai 2022 13:31

Am 20. Spieltag der 1. Klasse Nord-West empfing die DSG Union Sigharting die Union Kogler-Dach Raab zum Kräftemessen zweier Mannschaften aus dem unteren Drittel der Tabelle. Demnach ging es in diesem Duell für beide Teams um wichtige Punkte. Eine Woche nach einem Sieg in Ort wollte die Fonai-Elf die nächsten "big points" einfahren. Aber auch die Gäste nahmen sich nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel am Sonntagnachmittag viel vor. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Knoglinger hielt sich hüben wie drüben die Freude in Grenzen, wurden mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt. Die Raaber verzeichneten das zweite 2:2-Remis binnen Wochenfrist und nahmen den dritten Zähler aus den letzten vier Partien mit auf den Heimweg.

Raaber Blitzstart - Fonai-Elf dreht Spiel

Der Unparteiische hatte das Match ebenerst angepfiffen, als im Grawe Stadfion die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen hatten. Am holprigen Platz versprang sich jedoch der Ball, sodass Tobias Mittermaier in aussichtsreicher Position die Kugel nicht voll traf. Kurz danach zappelte das Spielgerät aber in den Maschen, allerdings auf der anderen Seite. Simon Illk wusste einen individuellen Fehler in der Sighartinger Hintermannschaft zu nutzen und brachte die Gästeelf von Coach Florian Reitinger in Front. Die Hausherren steckten das Gegentor weg und hatten in der Folge mehr vom Spiel. Nach einer halben Stunde brandete im Stadion Jubel auf, als Marek Ramsak sich auf der rechten Seite unwiderstehlich durchsetzte, drei Gegenspieler austanzte und auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich setzten die Hausherren nach und drehten das Match unmittelbar vor der Pause. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlug Sigharting-Spielertrainer Balazs Fonai, der den verletzten Marcel Ratzenberger früh ersetzen musste, eine Flanke, wieder war es Ramsak, der den Ball mit der Brust gekonnt annahm und mit links zum 2:2-Halbzeitstand versenkte.

Wilflingseder gleicht aus - Ramsak vergibt Matchball

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Im zweiten Durchgang nahmen die Raaber das Heft in die Hand und setzten die Fonai-Elf unter Druck. In Minute 55 wurden die Offensivbemühungen der Gäste belohnt. Nach einem Freistoß von der linken Seite konnte Sigarting-Schlussmann Fabian Berghammer den Ball nur kurz abwehren, das Leder sprang Johannes Wilflingseder an den Oberschenkel und von dort ins Tor. Nach dem Ausgleich wollte die Reitinger-Elf mehr und suchte die Entscheidung. In der restlichen Spielzeit waren die Raaber dem Sieg näher, doch kurz vor Schluss fanden die Heimischen den Matchball vor. Nach einer Seitenverlagerung und einem vermeintlichen Foul an Josef Feichtlbauer blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm, nach der strittigen Situation sprang die Kugel aber Ramsak vor die Beine, der 26-jährige Angreifer aus Tschechien setzte das Spielgerät jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 2:2-Remis die Puinkte geteilt.

Walter Ruhland, Sektionsleiter DSG Union Sigharting:

"Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen, wichtig war aber auch, dass wir das Match gegen einen direkten Konkurrenten nicht verloren haben. Letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden, wir waren in der ersten Halbzeit besser, nach der Pause waren die Raaber stärker. Obwohl in der Tabelle die Mannschaften eng beisammenliegen und viel passieren kann, sind wir zuversichtlich, die Klasse zu halten".