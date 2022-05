Last-Minute-Held Kalmar schlägt zu!

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:07

Der SV Bäck Baggerungen Lambrechten trug vor 150 Zuschauern einen knappen 1:0-Erfolg gegen TSV Langgruppe Ort/Innkreis davon.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Die spielentscheidende Rolle nahm Bence Kalmar ein, der kurz vor knapp für den SV Bäck Baggerungen Lambrechten zum Führungstreffer bereitstand (86.). Schließlich sprang für die Gäste gegen TSV Langgruppe Ort/Innkreis ein Dreier heraus als Referee Lukas Holzner diese Begegnung abpfiff.

TSV Langgruppe Ort/Innkreis steht mit acht Punkten am Ende einer schweren Saison auf dem letzten Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gastgebern das Problem. Erst 20 Treffer markierte man – kein Team der 1. Klasse Nord-West ist schlechter. Nun musste sich TSV Langgruppe Ort/Innkreis schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor sieben Spielen bejubelte TSV Ort/Innkreis zuletzt einen Sieg.

Kurz vor Saisonende steht der SV Bäck Baggerungen Lambrechten mit 39 Punkten auf Platz fünf. Die Angriffsreihe von Lambrechten lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Bäck Baggerungen Lambrechten momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des SV Bäck Baggerungen Lambrechten konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert TSV Langgruppe Ort/Innkreis bei der Union St. Roman, SV Bäck Baggerungen Lambrechten empfängt zeitgleich die Union Kogler-Dach Raab.

1. Klasse Nord-West: TSV Langgruppe Ort im Innkreis – SV Bäck Baggerungen Lambrechten, 0:1 (0:0)

86 Bence Kalmar 0:1