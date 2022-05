Remis dank „Last-Minute- Stockinger “

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:15

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die Union CAB Rainbach/Innkreis und der SV Guschlbauer Waizenkirchen mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Die Tore wurden vor 180 Zuschauern erzielt durch Michal Zeman und David Stockinger.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das Warten der 180 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Michal Zeman zum 1:0 für sein Team aus Rainbach in der 89. Minute ein Ende. Für den SV Guschlbauer Waizenkirchen reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil David Stockinger den Ball in der Nachspielzeit zum 1:1 über die Linie schob (92.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Mannschaft aus Waizenkirchen rutschte durch dieses Remis in der Tabelle um einen Rang zurück auf Platz zehn.

Waizenkirchen fällt auf Platz zehn zurück

Die Union CAB Rainbach/Innkreis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert das Heimteam auf dem siebten Rang. Das Team aus Rainbach verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Union CAB Rainbach/Innkreis noch Luft nach oben.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des SV Guschlbauer Waizenkirchen Rang zehn. Fünf Siege, zehn Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet der SV Guschlbauer Waizenkirchen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Während die Union CAB Rainbach/Innkreis am kommenden Sonntag die Union R&R Web Neukirchen/W. empfängt, bekommt es SV Guschlbauer Waizenkirchen am selben Tag mit der DSG Union Sigharting zu tun.

1. Klasse Nord-West: Union CAB Rainbach/Innkreis – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 1:1 (0:0)

92 David Stockinger 1:1

89 Michal Zeman 1:0