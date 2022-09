Tolle Moral! Nach 0:3-Rückstand entführt Pest-Elf Punkt aus Sigharting

Details Sonntag, 11. September 2022 16:35

Am fünften Spieltag der 1. Klasse Nord-West kam es in der Begegnung zwischen der SPG Sigharting/Andorf 1b und der Uniuon Sanube Diersbach zum Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellendritten. Nach zwei Pleiten am Stück wollte die Heimelf von Neo-Trainer Bernhard Jöchtl wieder in die Spur finden und hatte den erhofften "Dreier" bereits vor Augen, nach einer 3:0-Führung musste sich die Spielgemeinschaft jedoch mit einem 3:3-Remis zufrieden geben. Zwei Wochen nach einer Pleite in St. Roman sah es nach der nächsten Diersbacher Auswärtsniederlage aus, die Pest-Elf bewies jedoch tolle Moral und konnte nach einer Aufholjagd einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Kittl schnürt Doppelpack

Im GRAWE Stadion fanden die Hausherren in Minute zwei die erste dicke Chance vor, der 42-jährige Gästegoalie, Roland Wastl, machte diese jedoch zunichte. Fünf Minuten später durften die heimischen Fans unter den rund 250 Besuchern dann aber doch jubeln - Moritz Kittl spielte seine Schnelligkeit aus und stellte auf 1:0. Mitte der ersten Halbzeit konnte David Weiss und gute Einschussgelegenheit der Gäste nicht nutzen. Zwei Minuten später brandete im Stadion abermals Jubel auf - wieder war es Kittl, der abzog, der Schuss des 19-Jährigen wurde zwei Mal abgelenkt und schlug im Union-Kasten ein. Da Tomas Troup, Rückkehrer aus Neukirchen/Walde, eine weitere Diersbacher Chance vergab, behauptete die Jöchtl-Elf bis zur Pause die komfortable Führung.

Ratzenberger verwandelt Elfmeter - Diersbacher Aufholjagd mit drei Toren binnen zehn Minuten

Auch aufgrund einer Umstellung - Marek Kramsky rückte vom Zentrum an die vorderste Front - fanden die Gäste nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ljubas zusehends besser ins Spiel. Dennoch fiel nach rund einer Stunde die veremeintliche Entscheidung, als Diersbachs Stefan Waizenauer im eigenen Strafraum ein Foul beging und Marcel Ratzenberger den fälligen Elfmeter verwandelte. Die Mannen von Trainer Krisztian Pest ließen die Köpfe aber nicht hängen und starteten eine fulminante Aufholjagd. In Minute 70 nickte Kramsky eine Flanke ein. Am Beginn der Schlussviertelstunde gelang Tobias Mayrhofer der Anschlusstreffer. 120 Sekunden später hatten die Diersbacher den Rückstand egalisiert - nach einer Freistoßflanke war der 30-jährige Kramsky erneut mit dem Kopf zur Stelle. In den Schlussminuten fanden beide Mannschaften einen Matchball vor. Auf Seiten der Gäste traf Weiss nach einer Flanke in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. Im Gegenzug war Union-Keeper Wastl schon geschlagen, Waizenauer kratzte das Leder jedoch von der Linie. Wenig später war Schluss, wurden in einer packenden Begegnung mit einem 3:3-Unentschieden die Punkte geteilt.

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

"Wir hatten zunächst mit einem unglücklichen Spielverlauf zu kämpfen und das Match eigentlich schon verloren. Aber zum einen hat Coach Pest mit der Umstellung alles richtig gemacht, und zum anderen hat unsere Mannschaft tolle Moral bewiesen. Am Schluss hätten wir das Spiel sogar gewinnen - aufgrund der Großchance der Hausherren aber auch verlieren können. Nach einem 0:3-Rückstand muss man mit einem Punkt vollauf zufrieden sein".