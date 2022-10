Union Kopfing bannt "Torfluch" mit Kantersieg

Details Montag, 24. Oktober 2022 10:55

Am elften Spieltag der 1. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der Union Josko Kopfing und dem SV Freinberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es in der Gahleitner-Arena um "big points". Nach drei Niederlagen am Stück und 285 Minuten ohne Treffer schossen sich die Mannen von Trainer Harald Schimak mit einem 5:1-Kantersieg den Frust von der Seele und verschafften sich etwas Luft von der gefährlichen Zone. Die Freinberger hingegen gerieten am Sonntagnachmittag unter die Räder und mussten nach der sechsten Pleite in Serie mit hängenden Köpfen die Heimreise antreten.

Schimak-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Mit der Rückkehr von Lukas Gahleitner, der nach einer Sprunggelenksverletzung nach über vier Monaten sein Comeback in der Startelf feierte, wurde das zuletzt holprige Kopfinger Offensivspiel belebt. Der Union-Spielmacher setzte von Beginn an Akzente bzw. die Angreifer ideal in Szene. Schon in der Anpfangsphase schlugen die Hausherren aus ihre Überlegenheit Kapital und bannten in Minute zehn den "Torfluch". Nach einem Angriff über die linke Seite und einem Schuss von Kapitän Philip Braid, den Gästegoalie Patrick Kasbauer parieren konnte, zog Pero Pilic aus der Distanz ab und stellte auf 1:0. Nach der frühen Führung ließ die Schimak-Elf nicht locker, setzte entschlossen nach und stellte nach 25 Minuten die Weichen auf Sieg. Einen Schuss von Michael Schasching wehrte Keeper Kasbauer zu kurz ab, Miroslav Kucera stand goldrichtig und war per Abstauber erfolgreich. Die Messe war bereits kurz vor der Pause gelesen. Nach einem unnötigen Foul an Gahleitner im Freinberger Strafraum, verwandelte Schasching den fälligen Elfmeter zum 3:0-Halbzeitstand.

Hausherren legen zwei Tore nach

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Kopfinger Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler waren nur fünf Minuten gespielt, als die Hausherren die letzten Zweifel beseitigten - Gahleitner legte quer und Kucera stellte mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag auf 4:0. Obwohl die Union in der Folge den Fuß vom Gas nahm und zum Teil schlampig agierte, durften die heimischen Fans nach einer Stunde noch einmal jubeln, als Pilic einen Gahleitner-Corner einnickte. Kurz danach duften sich der längst geschlagene SVF zumindest über den Ehrentreffer freuen. Nach einer Balleroberung schalteten die Freinberger schnell um, ehe Josef Poucek nach einem Lochpass ins Schwarze traf. Gahleitner wollte seine bärenstarke Leistung beim Startelf-Comeback mit einem Treffer krönen. Bei einem vielversprechenden Angriff hätte der 29-Jährige eigentlich einen besser postierten Mitspieler in Szene setzen müssen, das Eigengewächs suchte jedoch den Abschluss und knallte die Kugel am Gehäuse der Gäste vorbei. Es blieb beim 5:1, fand die Union Kopfing mit einem eindrucksvollen Kantersieg aus der Krise.

Martin Leitner, Sportlicher Leiter Union Kopfing:

"Nach dem überzeugenden Sieg und den drei geholten, ungemein wichtigen Punkten, ist die Erleichterung riesengroß. Auch in den vergangenen Wochen waren die Leistungen nicht schlecht, hatten aber große Probleme in der Offensive. Mit der Rückkehr von Gahleitner ist unser Spiel wieder zielstrebiger und gefährlicher geworden, haben Chancen kreiert und endlich wieder Tore erzielt. Jetzt geht es darum, nachzulegen, und in den anstehenden beiden Auswärtsspielen, gegen Neukirchen und Prambachkirchen, weitere Punkte einzufahren".