Seit 15. Mai ungeschlagener SV Lambrechten dreht Top-Spiel der Runde und festigt Tabellenführung

Details Samstag, 29. Oktober 2022 17:53

In der 1. Klasse Nord-West empfing der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Union Sanube Diersbach zum Top-Spiel der zwölften Runde. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Drittzplatzierten ging es in der Kick-Ass-Arena um "big points". Das seit 15. Mai ungeschlagene Team von Coach Rudolf Parzermair musste zuletzt zwei Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte teilen. Am Samstagnachmittag geriet der Ligaprimus in Rückstand, der SVL drehte jedoch das Match, behielt am Ende mit 2:1 knapp die Oberhand und steht nach dem neunten Saisonsieg vor dem Herbstmeistertitel. Die Diersbacher hingegen zogen zum zweiten Mal in den letzten drei Partien den Kürzeren und sind im Kampf um die Herbst-Krone aus dem Rennen.

Gäste gehen entgegen dem Spielverlauf in Führung

Gegenüber den letzten beiden Spielen war beim Ligaprimus eine deutliche Steigerung zu erkennen. Die Parzermair-Elf war von Beginn an überaus präsent und gut im Spiel, Bence Kalmar und Kapitän Gabriel Badegruber konnten die ersten Chancen aber nicht nutzen. Entgegen dem Spielverlauf gingen die Diersbacher nach 25 Minuten in Führung. Nach einem weiten Ball stellte sich die Hintermannschaft des SVL ungechickt an, David Weiss wusste dies zu nutzen und traf zum, 0:1. Der Tabellenführer war nach diesem Treffer kurz geschockt, Ende der ersten Halbzeit brachten die Hausherren aber wieder Ordnung in ihr Spiel und präsentierten sich wieder passabel. Bis zur Pause blieb es jedoch beim 0:1.

"Doppelter" Kalmar sorgt binnen fünf Minuten für die Entscheidung

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem druckvollen Lambrechtener Spiel. Der Ligaprimus ließ nichts unversucht, das Spiel zu drehen, konnte die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Einmal zappelte der Ball in den Maschen, dem vermeintlichen Ausgleichstreffer von Bence Kalmar versagte Schiedsrichter Waldl aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Nach 70 Minuten rückte Lambrechtens 35-jähriger Legionär aus Ungarn dann aber doch in den Mittelpunkt. Kalmar wurde auf halblinker Position in Szene gesetzt und der Torjäger stellte mit seiner enormen Routine auf 1:1. Fünf Minuten später schlug der Angreifer, der seit über zwei Jahren das SVL-Trikot trägt, erneut zu - Kalmar nickte eine Freistoßflanke ein und brachte mit seinem bereits 17. Saisontreffer die Parzermair-Elf in Führung. Sieht man von einer brenzligen Situation ab, als ein Union-Angreifer den Ball knapp am langen Eck vorbeisetzte, geriet der neunte Lambrechtener Saisonsieg nicht in Gefahr. Die cleveren Hausherren brachten den knappen Vorsprung ins Ziel.

Rudolf Parzermair, Trainer SV Lambrechten:

"In Summe hat die Mannschaft eine starke Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Nach den zuletzt mäßigen Vorstelllungen ist es uns auch heute zum Teil nicht leicht von der Hand gegangen, haben nach dem Gegentreffer aber Ruhe bewahrt, Moral bewiesen und konnten das Spiel drehen. Es ist uns gelungen, den tollen Lauf fortzusetzen, wollen auch im letzten Spiel, in Rainbach, punkten und die weiße Weste in die Winterpause mitnehmen".