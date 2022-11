Zweiter Saisonsieg! ATSV Schärding ist rechtzeitig vor der Winterpause "Rote Laterne" los

Details Montag, 07. November 2022 14:06

In der 1. Klasse Nord-West trafen am letzten Spieltag der Hinrunde der ATSV HandyShop Schärding und die SPG Sigharting/Andorf 1b aufeinander. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Neuntplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach dem Aufstieg im Sommer sind die Mannen von Trainer Peter Dornetshumer einen Stock höher bislang noch nicht wirklich angekommen. Nach vier Pleiten am Stück hatten die Schärdinger aber im letzten Spiel des Jahres Grund zur Freude, setzten sich am Sonntagnachmittag mit 1:0 hauchdünn durch, feierten den zweiten Saisonsieg und schickten rechtzeitig vor der Winterpause die "Rote Laterne" nach Freinberg. Die Spielgemeinschaft hingegen tat sich auf der Zielgeraden der Herbstsaison schwer und ergatterte in den letzten vier Hinrundenspielen nur zwei Punkte.

Demjen vergibt Elfmeter - Dzinic bringt Nachzügler in Führung

Rund 200 Besucher bekamen in der Lachtner Haustechnik Arena von Beginn an starke Hausherren zu sehen. Dem ATSV war deutlich anzusehen, den durchwachsenen Herbst unbedingt mit einem Sieg beenden zu wollen. Während die Gästeelf von Coach Bernhard Jöchtl eine gute Konterchance nicht nutzen konnte, fanden die Schärdinger mehrere Möglichkeiten zur Führung vor. Nach einer Viertelstunde traf Nermin Dzinic nur die Stange. Fünf Minuten später wurde Marcus Dos Santos, der im Sommer nach Schärding gewechselt war, den Aufsteiger im Winter aber wieder verlassen wird, nach einem Stanglpass am Einschuss gehindert - beim fälligen Elfmeter setzte Gabor Demjen den Ball aber neben den Kasten. In Minute 30 durften sich die heimischen Fans dann aber doch über die verdiente Führung freuen - nach einem Angriff über die rechte Seite wurde ein Stanglpass von Armin Smajlovic zunächst geblockt, ehe Dzinic zwei Verteidiger austanzte und das Leder mit links ins lange Eck setzte. Da nach einem Fallrückzieher von Dos Santos der Ball neben dem Tor landete und auch Timo Ruhmanseder die Kugel knapp vorbeisetzte, blieb es bis zur Pause beim 1:0.

Dornetshumer-Elf muss um Sieg bis zum Schluss zittern

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Glück bekamen die Zuschauer zunächst das gleiche Bild zu sehen. Auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs bestimmten die Hausherren das Geschehen, der vorentscheidende zweite Treffer wollte der Dornetshumer-Elf aber nicht gelingen. Nachdem Smajlovic und Ruhmanseder gute Chancen nicht nutzen konnten, war es mit der Schärdinger Herrlichkeit vorbei. Den Sieg vor Augen, schlich sich beim ATSV Nervosität ein. Die Zuschauer bekamen nun ein ausgeglichenes und spannendes Match zu sehen. Die Gäste witterten ihre Chance, agierten aber auch in Halbzeit zwei nicht zwingend. Bei der besten Ausgleichschance der Jöchtl-Elf strich ein Schuss von Kapitän Marcel Ratzenberger knapp am ATSV-Gehäuse vorbei. Der Aufsteiger musste bis zum Schluss um den ungemein wichtigen "Dreier" zittern, die Schärdinger brachten den hauchdünnen Vorsprung aber ins Ziel.

Peter Dornetshumer, Trainer ATSV Schärding:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg, haben es aber verabsäumt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Auch wenn nur magere sieben Punkte auf unserem Konto stehen, lebt die Chance auf den Klassenerhalt. Aufgrund der massiven Kaderveränderung im Sommer haben wir gewusst, dass uns eine schwierige Saison erwartet. Es wäre aber wesentlich mehr möglich gewesen und hätten durchaus zehn Punkte mehr sammeln können, sind aber in etlichen Spielen an der katastrophalen Chancenverwertung gescheitert. Das Ziel war und ist der Klassenerhalt, wissen aber, dass wir dazu im Frühjahr zumindest 20 Zähler sammeln müssen".