Erste Pleite seit 15. Mai 2022! Herbstmeister strauchelt in Waizenkirchen

Details Sonntag, 12. März 2023 10:12

In einem Nachholspiel zur zehnten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Guschlbauer Waizenkirchen und dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Herbstmeister waren die Rollen eigentlich klar verteilt, zumal der Ligaprimus in den letzten 16 Spielen stets punkten und dabei nicht weniger als 13 Siege feiern konnte. Doch die Waizenkirchener sind seit dem Engagement von Trainer Peter Erlach, der seit dem Ende der Hinrunde das Zepter schwingt, im Aufwind und zudem überaus heimstark. Am Samstagnachmittag war für den Herbstmeister Schluss mit lustig, zogen die Mannen von Coach Rudolf Parzermair mit 0:3 klar den Kürzeren und mussten den Platz erstmals seit 15. Mai 2022 als Verlierer verlassen. Die Erlach-Elf hingegen feierte den dritten 3:0-Sieg in Folge, fuhr im siebenten Heimspiel den fünften "Dreier" ein und ist seit bereits 289 Minuten ohne Gegentor.

Waizenkirchener Doppelschlag in der Anfangsphase

In der Guschlbauer Arena wollte der ungemein spielstarke Tabellenführer mit einer feinen Klinge zum Erfolg kommen, doch die Hausherren agierten von Beginn an taktisch überaus geschickt und schlugen in der Anfangsphase eiskalt zu. In Minute fünf schlug Tobias Traunwieser einen Stanglpass, Daniel Aigner nahm den Ball an, tanzte einen Gegenspieler aus und schob mit dem zweiten Kontakt das Leder ein. Wenige Minuten später standen die beiden Protagonisten erneut im Mittelpunkt. Traunwieser eroberte den Ball und setzte Aigner in Szene, der 29-Jährige brachte die Kugel zur Mitte, wo Traunwieser goldrichtig stand und auf 2:0 stellte. Der Herbstmeister musste diesen Doppelschlag zunächst verarbeiten, hatte dann aber zwei Mal die Chance auf den Anschlusstreffer. Während Goalgetter Bence Kalmar am exzellenten SVW-Schlussmann Misel Lijesnic scheiterte, fand auch ein abgefälschter Schuss nicht den Weg ins Waizenkirchener Gehäuse. In einem überaus fairen Spiel, das von Schiedsrichter Paschinger umsichtig geleitet wurde, behaupteten die Hausherren den Vorsprung und brachten die 2:0-Führung in die Pause.

Stockinger macht Sack zu

Nach Wiederbeginn setzte der SVL alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden, dem Lambrechtener Spiel fehlten aber auch im zweiten Durchgang die Lösungen. Die von Abwehrchef Peter Makra glänzend dirigierte Waizenkirchener Hintermannschaft war auch nach der Pause nicht zu knacken, zudem kämpfte die Erlach-Elf aufopferungsvoll und bot dem Favoriten die Stirn. Und wenn es läuft, hat man bekanntlich auch das nötige Glück. So machten die Hausherren in Minute 72 mit ihrem ersten Torschuss in Halbzeit zwei den Sack zu. Nach einem Angriff über die linke Seite war es David Stockinger, der für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Parzermair-Elf steckte auch nach dem dritten Gegentreffer nicht auf, aber selbst das Ehrentor wollte dem SVL an diesem Tag nicht gelingen. Nach dem Schlusspfiff brandete in der Arena Jubel auf, konnte sich der SV Waizenkirchen mit dem sechsten Saisonsieg Luft von der gefährlichen Zone der Tabelle verschaffen.

Peter Erlach, Trainer SV Waizenkirchen:

"Ein Dreier gegen den Herbstmeister war nicht unbedingt zu erwarten, doch meine Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute den Spielplan perfekt umgesetzt, sensationell gekämpft und letztendlich einen hochverdienten Sieg gefeiert. Mit dem dritten Sieg in Folge konnten wir Bonus-Punkte einfahren und freuen uns nun auf das Derby, am kommenden Samstag, gegen Prambachkirchen".

