In der Fremde seit 25. September 2021 (!) ungeschlagen! Union Natternbach gibt sich in Rainbach/I. keine Blöße

Sonntag, 09. April 2023 13:22

Am 17. Spieltag der 1. Klasse Nord-West ging es in der Begegnung zwischen der Union CAB Rainbach/I. und der Union IKUNA Natternbach für beide Mannschaften um wichtige Punkte, wenngleich im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem amtierenden Vizemeister und auch aktuell Zweitplatzierten die Gäste klar zu favorisieren waren. Eine Woche nach einem Sieg in Kopfing wollte die Heimelf von Trainer Gerald Puttinger auch gegen den Aufstiegsaspiranten punkten. Die Rainbacher lieferten auf der Sportanlage Kirchenwirt auch einer starke Performance ab, nach einer 0:2-Pleite im Hinspiel zog der Außenseiter aber auch am Karsamstag mit 1:3 den Kürzeren und musste im vierten Rückrundenspiel die dritte Niederlage einstecken. Die in der Fremde seit bereits 25. September 2021 (!) ungeschlagene Paminger-Elf hingegen untermauerte ihre imposante Auswärtsstärke und feierte in den letzten 17 Auswärtsspielen den 14. Sieg.

Neuerwerbung bringt Außenseiter früh in Führung - Trauner gleicht aus

Nach nur fünf Minuten hatten die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern Grund zur Freude, als Mate Földi, der in der Winterpause von Liga-Konkurrent Münzkirchen nach Rainbach gewechselt war, nach einer Flanke von links auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken wussten die abstiegsbedrohten Hausherren zu gefallen, hatten vor allem im Zentrum ihre Stärken und boten dem Titelaspiranten die Stirn. Die Mannen von Coach Thomas Paminger kamen schwer in die Gänge, sorgten mit zunehmender Spieldauer aber über die Flügel immer wieder für Torgefahr. So auch nach einer halben Stunde, als Moritz Rabeder auf der rechten Seite den Ball eroberte, das Leder zur Mitte brachte und Peter Trauner die Hereingabe mit dem Kopf verwertete. Nach dem Ausgleich verzeichnete der Favorit mehr Ballbesitz, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Kurioser Treffer bringt Favoriten auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hainbuchner erhöhten die Natternbacher den Druck, die Puttinger-Elf hielt aber auch im zweiten Durchgang beherzt dagegen und das Match weiterhin offen. Ein kurioser Treffer brachte den Favoriten Mitte der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße. Peter Nagy führte in der Nähe der Mittellinie einen Freistoß aus und schlug den Ball in den Rainbacher Strafraum, nach einem Missverständnis zwischen Keeper Georg Estermann, Neuerwerbung aus Eggerding, und einem Verteidiger, schlug das Spielgerät plötzlich im Kasten ein. Der Außenseiter gab sich noch nicht geschlagen, doch fünf Minuten später wurde Trauner im Strafraum der Heimischen von den Beinen geholt - Jakob Oberauer verwandelte den fälligen Elfmeter zur Vorentscheidung. Auch nach dem dritten Gegentor steckte die Puttinger-Elf nicht auf, die auf Konter lauernden Natternbacher fuhren jedoch den einen oder anderen Gegenstoß, konnten diese Chancen aber nicht nutzen. Die Paminger-Elf ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen, machte das Dutzend an Saisonsiegen voll und bleibt dem Tabellenführer aus Lambrechten weiterhin an den Fersen.

Stephan Humberger, Obmann Union Natternbach:

"Wir konnten gegen einen überaus starken und kompakten Gegner einen Arbeitssieg feiern. Auch wenn wir im spielerischen Bereich Vorteile hatten, haben uns die Rainbacher das Leben schwer gemacht. Nach diesem Erfolg sind wir weiterhin auf dem richtigen Weg und hoffen, nachdem wir im Vorjahr die Relegation um Haaresbreite verpasst haben, auf ein erfolgreicheres Saisonende".

