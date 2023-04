Keine Tore im Sauwald

Details Montag, 10. April 2023 13:07

In der 1. Klasse Nord-West stand am 17. Spieltag das Kräftemessen zwischen der Union St. Roman und der Union R&R Web Neukirchen/Walde auf dem Programm. In der ungemein engen und ausgeglichenen Liga ging es im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Neuntplatzierten für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Zwei Wochen nach einem 3:0-Heimsieg gegen Waizenkirchen wollten die Mannen von Trainer Josef Plöckinger auf eigener Anlage einen "Dreier" nachlegen, die Kicker aus dem Sauwald mussten sich am Ende jedoch mit einem torlosen Remis begnügen. Nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel konnten die Neukirchener auch im Tischlerei Grömmer Stadion punkten und einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen.

Gäste mit mehr Spielanteilen

Da St. Romans Übungsleiter aus verschiedenen Gründen vier Stammspieler vorgeben musste, gingen die Hausherren ersatzgeschwächt ins Match. Die Gästeelf von Coach Eduard König wusste dies zunächst zu nutzen, war von Beginn an das aktivere Team und verzeichnete mehr Spielanteile. Die Neukirchener starteten einige vielversprechende Angriffe, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach einer halben Stunde tauchte auch die Plöckinger-Elf ab und an gefährlich vor dem Gehäuse der Gäste auf. Bei der besten Chance der Heimischen kam Michael Pechtl nach einer Flanke in aussichtsreicher Position zum Kopfball, Gästegoalie Philipp Eder hielt jedoch seinen Kasten sauber. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Interessante zweite Halbzeit, aber keine Tore

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Seiser fand die Plöckinger-Elf besser ins Spiel, bekamen die Zuschauer im zweiten Durchgang ein flottes und interessantes Match zu sehen. Beide Mannschaften hatten nach der Pause gute Phasen und kamen auch zur einen oder anderen Möglichkeit, der "Lucky Punch" wollte hüben wie drüben aber nicht gelingen. In beiden Strafräumen kam es zu gefährlichen Aktionen, die Teams konnten aber keine klaren Chancen kreieren. So warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf einen Treffer, wurden mit einem 0:0-Unentschieden leistungsgerecht die Punkte geteilt.

Konrad Grömmer, Sportlicher Leiter Union St. Roman:

"Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen, aber auch verlieren können, demzufolge war es ein gerechtes Remis und zudem ein 0:0 der besseren Sorte. Auch wenn uns aufgrund der Tabellensituation nur Siege wirklich weiterhelfen, sind wir mit dem einen Punkt durchaus zufrieden. Nun erwarten uns in Freinberg und gegen Prambachkirchen zwei richtungsweisende Spiele und werden danach sehen, wohin die Reise gehen kann".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei