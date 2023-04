Treffer von der Mittelauflage brachte Union Diersbach gegen SPG Sigharting/Andorf 1b auf die Siegerstraße

Details Montag, 17. April 2023 12:18

In der von einigen witterungsbedingten Absagen geprägten 18. Runde der 1. Klasse Nordwest gab es unter anderem das Duell zwischen der Union Diersbach und der SPG Sigharting/Andorf 1b zu bestaunen. Die Ausgangsposition schien dabei vor dem Spiel relativ klar zu sein – währen die Union Diersbach kräftig im Spitzentrio der Liga mitmischt, sind die Sighartinger im hinteren Mittelfeld der Staffel zu verorten. Die Heimelf sollte – soviel darf an dieser Stelle verraten werden – ihrer Favoritenrolle jedenfalls gerecht werden und am Ende einen klaren Sieg davontragen. Auch wurden die Zuschauer Zeugen eines nicht alltäglichen Treffers.

Sigharting legte ambitionierten Beginn hin, Diersbach hielt aber erfolgreich dagegen

In der Arena der Union Diersbach entwickelte sich zu Beginn ein recht munteres Spiel, an welchem sich auch die Gäste aus Sigharting bzw. Andorf rege beteilgten. Die Spielgemeinschaft war in der ersten Viertelstunde mehr als ebenbürtig, drückte die Hausherren kurzzeitig sogar in deren Spielhälfte rein, die Diersbacher standen defensiv jedoch gut, weshalb diese Phase aus Sicht der Heimischen gut überstanden werden konnte.

Eine entscheidende Szene ereignete sich nach einer guten halben Stunde. Diersbachs Legionär Marek Kramsky sah, dass Sighartings Keeper zu weit aus seinem Tor gekommen war, zögerte nicht lange und zog von der Mittellinie ab, um über den Gäste-Schlussmann hinweg auf 1:0 zu stellen.

Nach Roter Karte und zweitem Gegentreffer war engagierten Gästen der Stecker gezogen

Das Spiel blieb in der Folge lebhafte, die Gäste konnten über weite Strecken mithalten, nach einer guten Stunde wurden die Weichen jedoch klar auf Sieg für Diersbach gestellt. Sieghartings Schlussmann Parzer griff gegen Mayrhofer zur Notbremse, womit der Referee auf Freistoß und Rot entschied. Den fälligen Standard versenke wiederum Kramsky zum 2:0, der neue Mann zwischen den Pfosten der Gäste sah dabei jedoch nicht gut aus.

In der Folge riss der Faden im Spiel der Gäste. Marco Führer schloss in der 83. Minute einen Angriff zum 3:0 ab, kurz vor Schluss flankte Weiss auf Mayrhofer, der per Kopf zum 4:0-Endstand traf.

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

„Sigharting war am Anfang stärker, wir sind jedoch defensiv gutgestanden. Dann hat man schon erkannt, dass wir mehr Sicherheit gewonnen haben, hinten gut gestanden sind, und dann fiel der Führungstreffer durch Kramsky, der den Torhüter von der Mittellinie bezwingen konnte. Nach dem Ausschluss und dem 2:0 hat Sigharting nichts mehr weitergebracht, wir sind sicher gestanden, dann haben wir noch zwei weitere Tore erzielt.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei