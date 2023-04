Fünfter Heimsieg! Union Neukirchen/Walde klettert in die obere Tabellenhälfte

Details Montag, 17. April 2023 12:51

In der ungemein engen und ausgeglichenen 1. Klasse Nord-West stand am 18. Spieltag das "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen der Union R&R Web Neukirchen/Walde und dem FC Münzkirchen auf dem Programm. Im Hinspiel konnte der FCM einen souveränen 5:2-Sieg feiern, im Frühjahr wartet die Stockinger-Elf aber noch immer auf ein Erfolgserlebnis. Kapitän Gabriel Ritzberger und Co. gingen auch am Sonntagnachmittag leer aus, zogen mit 0:3 den Kürzeren und sind nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Partien vom "Strich" nicht allzu weit entfernt. Die Neukirchener hingegen konnten mit dem fünften Heimsieg in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen und in die obere Hälfte klettern.

Hausherren mit früher Führung

Die Heimelf von Coach Eduard König fand gut ins Spiel und durfte sich nach nur fünf Minuten über die Führung freuen. Simon Pühringer setzte sich auf der linken Seite durch und schlug einen Stanglpass, den Elias Litzlbauer verwertete. In der Folge bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match zu sehen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die Münzkirchener fanden zusehends besser ins Spiel und hatten vor der Pause die Chance auf den Ausgleich, nach einem weiten Ball über die Union-Abwehr setzte ein Angreifer einen Volley jedoch über die Latte. Nach 45 Minuten ging es mit einer knappen Führung der König-Elf in die Kabinen.

Jung-Kicker schnürt Doppelpack

Wie in Halbzeit eins verzeichneten die Hausherren auch im zweiten Durchgang den besseren Start und hatten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Midzic mehr vom Spiel. Die Neukirchener starteten den einen oder anderen vielversprechenden Angriff, Andreas Oberndorfer und Pühringer konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Schock für die Heimischen, als Pühringer bei einem Zweikampf eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitt, der 19-Jährige nicht mehr weitermachen konnte und durch Sebastian Probst ersetzt werden musste. Kurz danach hatten die Hausherren aber wieder Grund zur Freude, als Litzlbauer einen Konter erfolgreich abschloss und das 19-jährige Neukirchener Eigengewächs einen Doppelpack schnürte. Die Gäste warfen im Finish alles nach vorne und liefen der König-Elf in Minute 86 erneut ins offene Messer. Bei einem Gegenstoß tauchte Oberndorfer alleine vor dem FCM-Gehhäuse auf, ließ sich diese Chance nicht entgehen und besiegelte den 3:0-Endstand.

Max Gschaider, Sektionsleiter Union Neukirchen/Walde:

"Wir konnten letzendlich einen verdienten Sieg feiern und drei ungemein wichtige Punkte einfahren. Auch wenn uns der Sprung in die obere Tabellenhälfte geglückt ist und uns etwas Luft verschaffen konnten, müssen wir weiterhin wachsam bleiben, denn in der Tabelle liegen die Mannschaften eng beisammen, ist demzufolge noch alles möglich".

