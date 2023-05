FC Münzkirchen jubelt über Befreiungsschlag in Prambachkirchen

Details Montag, 01. Mai 2023 09:49

In der 20. Runde der 1. Klasse Nord-West kam es unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Prambachkirchen und dem FC Münzkirchen. Beide Teams, die im unteren Mittelfeld der Tabelle rangieren, waren im Vorfeld der Partie noch nicht gerettet, etwas dringender wurden die Punkte jedoch von den Münzkirchnern benötigt, die bei einem Spiel mehr als die Heimelf drei Zähler Rückstand auf selbige auswiesen. Die Gäste sollten nach zuletzt einigen harten Wochen am Ende souverän den dringend benötigten Dreier einfahren.

Guter Start für die Gäste

Nachdem beim FC Münzkirchen vor zwei Wochen Trainer Stockinger im Einvernehmen mit dem Verein sein Amt niedergelegt hatte, wurde die Mannschaft zunächst vom Co-Trainer betreut, beim Gastspiel in Prambachkirchen fungierte U16-Coach Markus Wallner als Interimstrainer. Letztere sah gleich zu Beginn eine ausgeglichene Partie, in welcher die Elf aus Münzkirchen rasch optische Vorteile erlangte, ohne dabei zunächst jedoch richtig zwingend zu werden.

Zum aus Sicht der Gäste exakt richtigen Zeitpunkt fiel dann nach einer guten halben Stunde das 0:1. David Supolik verwertete ein Zuspiel von Dominik Grömer, welches ideal in den Strafraum gespielt wurde, auf Höhe des Elfmeterpunkts mit einem Roller in die lange Ecke zum 0:1. Ein Prambachkirchner Spieler, der im Abseits stand, vermied es dabei geistesgegenwärtig, den Ball noch über die Linie zu drücken.

Münzkirchen erleichtert

Auch in der zweiten Halbzeit bot das Spiel ähnliches Bild. Prambachkirchen war zwar bemüht, jedoch im Großen und Ganzen an diesem Tag nicht in der Lage, im letzten Drittel konkrete Gefahr auszustrahlen. So war es den Gästen aus Münzkirchen vorbehalten, nach 53 Minuten auf 0:2 zu erhöhen. Dominik Grömer, zuletzt noch in der Rolle des Vorbereiters, schweißte sehenswert einen Freistoß in die Prambachkirchner Maschen.

Nur fünf Minuten später legten die zuletzt leidgeprüften Gäste das Spiel endgültig auf Eis. Nach einer Hereingabe von der linken Seite besorgte Sebastian Mayr das 0:3. Dieser Treffer war auch gleichbedeutend mit dem Endstand, der den Münzkirchnern nicht nur tabellarisch, sondern auch moralisch, äußerst wichtige drei Zähler brachte.

Andreas Riegler, Sektionsleiter FC Münzkirchen:

„Wir sind im Frühjahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, es ist überhaupt nicht nach Vorstellung gelaufen. Man hat heute gemerkt, dass beim Gegner einige Spieler gefehlt haben, wir haben das Spiel jedoch am Anfang gleich kontrolliert, hatten spielerische Vorteile, wenngleich wir in dieser Phase noch nicht direkt zwingend waren. Über 90 Minuten haben wir heute so gut wie keine Torchance zugelassen. Uns fällt damit eine große Last von den Schultern, wir haben endlich den Dreier eingefahren, den wir seit Wochen erwartet haben. Nun kann wieder eine gewisse Ruhe einkehren, wir können wieder durschnaufen, auch im Hinblick auf das Sauwald-Derby nächste Woche gegen unseren Nachbarn tut das gut.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei