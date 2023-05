Trainereffekt! Union Kopfing feiert unter Neo-Coach ersten Rückrundensieg

Details Sonntag, 07. Mai 2023 16:44

In der 21. Runde der 1. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der Union Josko Kopfing und dem SV Guschlbauer Waizenkirchen auf dem Programm. In der ungemein engen und ausgeglichenen Liga ging es im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Sechstplatzierten für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nur zwei ergatterte Zähler in den letzten sieben Spielen zogen in Kopfing Konsequenzen nach sich, endete die Amtszeit von Trainer Harald Schimak. Vier Tage nachdem Stefan Prünstinger, der zuletzt in St. Aegidi tätig war, das Zepter übernommen hatte, fand die Union unter dem neuen Übungsleiter aus der Krise und feierte mit einem 2:0-Erfolg den ersten Sieg im Frühjahr. Die Gästeelf von Coach Peter Erlach hingegen stand nach einem souveränen 3:0-Sieg im Hinspiel am Samstagnachmittag mit leeren Händen da, musste im zehnten Auswärtsspiel die bereits achte Niederlage einstecken und muss nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Partien in der Tabelle nach unten schauen.

Union mit früher Führung - Mair sieht Rot

Vor rund 200 Besuchern fanden die Hausherren gut in die Partie und durften sich nach nur acht Minuten über den Führungstreffer freuen. Nach einem Kopfinger Angriff über die rechte Seite und einer Spielverlagerung auf links, kam Michael Schasching am Strafraumeck an den Ball, das 30-jährige Eigengewächs zog beherzt ab und stellte mit einem strammen Schuss auf 1:0. Kurz danach, Aufregung in der Gahleitner-Arena, als Kopfings Pero Pilic in aussichtsreicher Position von Florian Mair zu Fall gebracht wurde, Schiedsrichter Schmolz nicht zögerte und den Waizenkirchener aufgrund dieser Notbremse mit Rot vom Platz stellte. Die numerische Überzahl konnten die Hausherren nicht wirklich nutzen, war die Prünstinger-Elf fortan zu passiv, fehlte der Union im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit die nötige Aggressivität. So sprang für die Kopfinger nur die eine oder andere Halbchance heraus, weshalb es bis zur Pause beim 1:0 blieb.

Kucera macht Sack zu

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer zunächst ein ähnliches Bild zu sehen, war auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hüben wie drüben wenig los. Nach einer Stunde brandete in der Arena dann aber wieder Jubel auf. Union-Kapitän Philipp Braid schickte Rechtsverteidiger Matthias Gumpinger auf die Reise, der 19-Jährige, der im letzten Sommer von Landesligist Esternberg nach Kopfing gewechselt war, legte quer und Miroslav Kucera stellte auf 2:0. Mit der komfortablen 2:0-Führung im Rücken hatten die Hausherren Spiel und Gegner im Griff und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. In der Nachspielzeit hätte sich der dezimierte SVW beinahe über den Anschlusstreffer freuen dürfen, als Union-Schlussmann Maximilian Sageder nach einem Rückpass von Pilic der Ball durchrutschte, im Zurücklaufen konnte der 22-jährige Torwart das Leder aber gerade noch sichern. Kurz danach war Schluss und der erste Rückrundensieg der Union Kopfing amtlich.

Stefan Prünstinger, Trainer Union Kopfing:

"Auch wenn uns der frühe Platzverweis in die Karten gespielt hat, war der Sieg in Summe verdient und zudem auch ungemein wichtig. Die Situation ist nach wie vor nicht einfach, mit diesem Dreier konnten wir aber einen Schritt in die richtige Richtung setzen und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden".

