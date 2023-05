Union Prambachkirchen teilt mit Puttinger-Elf "big points"

Details Montag, 15. Mai 2023 11:21

In der 22. Runde der 1. Klasse Nord-West kreuzten die Union Raiffeisen Prambachkirchen und die Union CAB Rainbach/I. die Klingen. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellenelften ging es für beide Mannschaften um "big points" im Kampf um den Klassenerhalt. Die enorme Ausgeglichenheit der Liga wurde am Sonntagnachmittag bestätigt, denn nach einem 1:1-Remis im Hinspiel endete das zweite Kräftemessern mit demselben Ergebnis. Nach zwei Pleiten am Stück konnten die Prambachkirchener in der Tabelle wieder anschreiben, mussten jedoch im zehnten Heimspiel zum ersten Mal mit dem Gegner die Punkte teilen. Die Gästeelf von Coach Gerald Puttinger ist seit geraumer Zeit ungeschlagen, eine Woche nach einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Freinberg reichte es aber nur zum dritten Unentschieden in den letzten vier Runden.

Eichinger bringt Hausherren in Front - Rainbach-Kapitän gleicht aus

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an zwei Mannschaften zu sehen, denen die Bedeutung dieser Begegnung deutlich anzumerken war. Auf der Leopold Neumair Sportanlage entwickelte sich ein ausgeglichenes und überaus umkämpftes Spiel. Die Gäste hatten in der Anfangsphase die Nase vermeintlich vorne, als Mate Földi ins Schwarze traf. Beim Tor der Neuerwerbung aus Münzkirchen erkannte Schiedsrichter Schausberger jedoch eine Abseitsstellung und annullierte den Treffer des 28-jährigen Ungarn. In Minute 18 brandete am Sportplatz Jubel auf, als Manuel Eichinger eine Flanke einnickte und auf 1:0 stellte. Die Puttinger-Elf ließ sich davon nicht beirren, erarbeitete sich fortan ein leichtes Übergewicht und machte nach einer halben Stunde den Rückstand wett. Kapitän David Ortbauer schlug eine Flanke, der Ball wurde immer länger und schlug plötzlich im langen Eck ein. Nach dem Ausgleich bekamen die Zuschauer ein hitziges Gefecht mit vielen Fouls zu sehen, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Pumberger sieht Rot - Nikolov vergibt Matchball

Auch nach Wiederbeginn entwickelte sich ein offenes Match, wollten beide Mannschaften das wichtige Spiel unbgedingt gewinnen. Die Gäste verzeichneten in Halbzeit zwei mehr Spielanteile, doch auch die Mannen von Coach Martin Jedinger kamen zu guten Chancen, hüben wie drüben wollte der Ball den Weg ins Tor aber nicht finden. In Minute 73 waren die Prambachkirchener nur noch zu zehnt, als Bernjamin Pumberger ein grobes Foul beging und das 18-jährige Eigengewächs für dieses Vergehen mit Rot vom Platz flog. In numerischer Überzahl setzte die Puttinger-Elf zu einer Schlussoffensive an und suchte die Entscheidung, scheiterte aber des Öfteren am starken Prambachkirchener Schlussmann Simon Sensenberger. Svetozar Nikolov hatte den Matchball am Fuß, nach einem Stanglpass traf der ehemalige Blau-Weiß-Linz-Kicker das Leder ideal, doch Goalie Sensenberger fischte die Kugel mit einer sensationelle Parade aus dem Eck. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

David Öhlinger, Sektionsleiter Union Rainbach/I.:

"Nach dem Sieg gegen Freinberg wollten wir einen Dreier nachlegen, um uns etwas Luft zu verschaffen und hätten das wichtige Spiel auch gewinnen können, demzufolge trauern wir einem möglichen Sieg nach. Nichtsdestotrotz präsentiert sich unsere Mannschaft seit geraumer Zeit in ausgezeichneter Verfassung und liefert ordentliche Leistungen ab, belohnt sich dafür aber leider zu wenig. Am kommenden Wochenende steht unser traditionelles Zeltfest auf dem Programm, da würde ein Heimsieg im nächsten Sechs-Punkte-Spiel, gegen St. Roman, gut passen".

