SV Lambrechten fixiert Meistertitel gegen Diersbach

In der vorletzten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Sanube Diersbach und dem SV Bäck Lambrechten. Besonders für die Gäste aus Lambrechten war es ein enorm wichtiges Spiel. Immerhin könnte man mit einem Sieg den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga fixieren. Die Gastgeber erleiden gerade eine enorme Durststrecke, von den letzten fünf Spielen konnte kein einziges gewonnen werden, nur dreimal holte man ein Unentschieden. Die Gäste hingegen sind in richtig guter Verfassung, in den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und ein Unentschieden zu verbuchen. Und der Erfolgslauf hält an: mit einem fulminanten 6:1-Sieg über Diersbach fixierte die Mannschaft von Trainer Rudolf Parzermair den Meistertitel.

Anfangnsphase ausgeglichen, dann geht es Schlag auf Schlag

Die Anfangsphase verläuft sehr ausgeglichen und das Spiel findet hauptsächlich im Mittelfeld statt. Aber nach zwanzig Minuten gehen die Gäste in Führung und sind danach nicht mehr aufzuhalten. Bence Kalmar erzielt in Minute 21 das 1:0 per Elfmeter. Zehn Minuten verwertet wieder Kalmar eine Flanke von außen per Kopf zum 2:0. In der 45. Minute überhebt Alexander Pointner mit einem Einwurf von der Mittellinie die gegnerische Abwehr und bedient Bence Kalmar. Dieser überhebt den Torhüter und schnürt damit einen lupenreinen Hattrick. Damit war die Partie bereits entschieden, aber Lambrechten hatte noch lange nicht genug.

Bence Kalmar mit Fünferpack

Es ist heute der Tag des Bence Kalmar. In Minute 50 und 60 erzielt er seine Treffer vier und fünf. Das Spiel und auch die Meisterschaft sind somit längst entschieden. In der 86. Minute betreibt Diersbachs Marco Führer mit seinem Treffer zum 1:5 nur noch Ergebniskosmetik. In Minute 86 setzt Marcel Fischer mit seinem Treffer den Schlusspunkt in dieser Partie, der SV Lambrechten ist Meister.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Parzermair, Trainer SV Lambrechten

"Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und genießen das jetzt sehr. Die Meisterfeier ist für nächsten Samstag geplant. Ein Teil der Mannschaft wird auch nach Mallorca fliegen.

