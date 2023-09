ATSV Schärding schenkt Obernberg acht Tore ein

Details Montag, 04. September 2023 13:38

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord-West empfing der ATSV Handyshop Schärding/SK die SPG Wiesinger Bau Oberberg/Ort. Die Gastgeber sind mit zwei Unentschieden etwas holprig in die neue Saison gestartet. Bei den Gästen sieht die Bilanz noch schlechter aus, zwei Niederlagen setzte es zum Auftakt. Die Gastgeber wollten sich an diesem Wochenende endlich mit einem Sieg belohnen und das ihnen auch gelungen und zwar auf sehr beeindruckende Art und Weise. Nach einer fast makellosen Leistung stand am Ende ein 8:1(2:0) zu Buche.

Sahnetag für Schärding

In der ersten Hälfte können die Gäste noch einerigermaßen dagegenhalten, aber bei den Gastgebern läuft an diesem Tag einfach so gut wie alles nach Plan. Semir Dedic kann in der ersten Hälfte einen Doppelpack für sein Team erzielen. Das erste Tor fällt in der 26. Minute, das zweite in Minute 40. Sowie die meisten Treffer fallen auch diese zwei nach einem sehr schönen Kombinationsspiel. Die Schärdinger gehen mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause.

Obernberg fällt auseinander

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöht Matej Pelach auf 3:0, in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Ab der 60. Minute fällt die Gästemannschaft dann völli auseinander. In der 68. Minute erzielt Josef Poucek nach einer Flanke per Kopf das 5:0. In der 75. Minute zieht Florian Pankratz aus etwa 25 Metern ab. Der Ball prallt vom Pfosten auf den Rücken des Torhüters und von da ins Tor zum 6:0. In der 79. Minute schnürt Josef Poucek mit seinem Treffer zum 7:0 einen Doppelpack, in Minute 87. macht Matej Pelach mit seinem Treffer zum 8:0 den Hattrick perfekt. In der 92. Minute gelingt den Gästen durch Oliver Sabelja nur noch der Ehrentreffer per Elfmeter zum 8:1.

Stimme zum Spiel:

Peter Dornetshumer, Trainer ATSV Schärding:

"Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis müsste ich lügen. In der Höhe war der Sieg vielleicht nicht ganz verdient, der Gegner wirkte etwas geschwächt. Wir haben uns heute sehr viel Ballbesitz erkämpft, nach einer Stunde ist den Gästen etwas das Gas ausgegangen, da kam nicht mehr viel Gegenwehr. Wir waren heute hinten sehr kompromisslos und das Mittelfeld hat ordentlich aufgeräumt."

