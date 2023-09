Last-Minute-Ausgleich! FC Münzkirchen und Kopfing teilen bei 2:2-Unentschieden die Punkte

Details Montag, 04. September 2023 13:50

Am Sonntagnachmittag kam es in der 3. Runde der 1. Klasse Nord-West unter anderem zur Begegnung zwischen dem FC Münzkirchen und der Union Kopfing. Während Münzkirchen aus zwei Spielen noch keinen Punkt holen konnte, liegt Kopfing nach zwei Runden bei drei Zählern. Es erwartet und also ein spannendes Derby, wo sich am Ende beide Mannschaften beim 2:2-Endergebnis die Punkte teilen.

Knappe Pausenführung der Gäste

Knapp 250 Besucher machten sich am Sonntag auf den Weg nach Münzkirchen, um dieses Derby in der 1. Klasse Nord-West zu verfolgen. In der ersten halben Stunde war in der Illumina-Arena in Münzkirchen nur wenig los. Der Ball war größtenteils zwischen den beiden Gefahrenzonen unterwegs, es kam zu keinen wirklich nennenswerten Szenen. Erst nach 36 Minuten gelang Kopfing der Durchbruch. Nach einem Fehler der Heimischen folgte ein Querpass von der rechten Seite und Domagoj Ivic war zur Stelle. Der Spielstand damit 1:0 für die Gäste. Mit dieser knappen Führung ging es dann schließlich in die Kabinen. Eine unspektakuläre erste Halbzeit wurde beendet.

Münzkirchen dreht die Partie – Kopfing mit Last-Minute-Ausgleich

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Aladin Midzic kamen die Hausherren deutlich besser aus den Kabinen. Dadurch kamen die Münzkirchner auch gefährlich vor das Tor und konnten innerhalb von vier Minuten die Partie drehen. Nach einer Hereingabe war Gabriel Ritzberger mit dem Kopf zum 1:1 zur Stelle (52.), Florian Wallner erzielte nach einem gewonnenen Zweikampf an der Strafraumgrenze das Tor zum 2:1. Kopfing drängte nach diesem Rückstand auf das 2:2, brachte aber vorerst nichts Zählbares raus. Immer wieder agierte die Prünstinger-Elf mit weiten Bällen. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit die Erlösung für Kopfing: Nach einem kurz abgespielten Freistoß landete die Kugel bei Peter Bodo, der mit einem gezielten Flachschuss neben die Stange zum Ausgleich traf. Dann war auch Schluss – das Derby zwischen Münzkirchen und Kopfing endet mit einem 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Martin Leitner, Sektionsleiter Union Kopfing:

„Es war zwar ein Derby, auch wenn keine wirkliche Derbystimmung aufgekommen ist. Vom spielerischen her war es keine gute Partie. Am Sechzehner war für beide Teams meistens Endstation. Nach der Halbzeitpause dann aber eine Schwächephase von unserer Mannschaft. Münzkirchen bestrafte diese eiskalt. Bis zum Schluss war weiter nichts Zählbares dabei. Der Glückstreffer zum Unentschieden fiel dann in der Nachspielzeit. Vom Ergebnis her war es ein gerechtes Unentschieden, auch wenn es für uns ein glücklicher Ausgang war.“

