Last-Minute-Treffer beschert SV Waizenkirchen knappen Derbysieg

Details Montag, 11. September 2023 15:25

Zum Abschluss der vierten Runde in der 1. Klasse Nord-West stand am Sonntagnachmittag unter anderem die Begegnung zwischen dem SV Waizenkirchen und der Union Prambachkirchen auf dem Programm. Während Waizenkirchen nach drei Spielen bei drei Punkten steht, haben die Gäste aus Prambachkirchen zwei Zähler am Punktekonto. Vergangene Woche teilte Prambachk. mit St. Roman die Punkte, Waizenkirchen musste sich in Diersbach geschlagen geben. Es erwartet uns also ein spannendes Derby, indem sich Waizenkirchen dank eines Last-Minute-Treffers knapp durchsetzen konnte.

Prambachkirchen mit knapper Pausenführung

Vor rund 460 Besucher kamen die beiden Teams am Sonntagnachmittag in Waizenkirchen auf das Spielfeld. In der ersten Halbzeit war die Partie noch relativ ausgeglichen. Der Ball war größtenteils zwischen den beiden Strafräumen unterwegs, Chancen waren noch Mangelware. Als alle schon mit dem 0:0 zur Pause rechneten, kamen die Prambachkirchner kurz vor der Halbzeitpause nochmals vor das Tor. Nach einem hohen Ball kam der Gäste-Stürmer an die Kugel und wollte aus der Drehung abziehen. Der Ball kam aber nicht auf das Tor, sondern als ein Stanglpass zur Mitte, wo Richard Öberseder nur mehr den Fuß hinhalten musste und zur 1:0-Führung für Prambachkirchen traf. Es ging nach 45 Minuten also mit einer knappen Führung für die Gastmannschaft in die Kabinen.

Waizenkirchen dreht die Partie in letzter Sekunde

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichterin Linda Thieme kamen die Hausherren besser aus den Kabinen und drückten auf den Ausgleichstreffer. Die Prambachkirchner konnten aber einige Male noch auf der Linie klären. In der 55. Spielminute wurde es unter anderem durch einen Schuss an die Querlatte ordentlich gefährlich. Doch die Kugel wollte erst in der Schlussviertelstunde das erste Mal über die Torlinie der Gäste. Durch einen hohen Ball kam Gregor Mair ans Leder, sein erster Abschluss wurde noch geblockt, der Nachschuss war dann aber erfolgreich. Mit der allerletzten Aktion im Spiel brachte Torhüter Perndorfer den Ball nochmals nach vorne, nach Abstimmungsprobleme in der Prambachkirchner Abwehr folgte ein Stanglpass der Heimischen, den der eingewechselten Kevin Schatzlmair über die Linie drückte. Dann war auch Schluss – Waizenkirchen gewinnt gegen Prambachkirchen knapp mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Michael Aigner, Sportlicher Leiter SV Waizenkirchen:

„Für ein Derby war das Spiel eher ruhiger, in der ersten Halbzeit war das Spiel auf Augenhöhe, im zweiten Durchgang wurden wir aber deutlich besser. Der Ausgleich hatte sich dann schon angebahnt, sie hatten davor schon ein paar Mal Glück.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.