Top-Spiel zwischen TSV St. Marienkirchen/Sch. und Neukirchen/Walde im Elfmeterschießen entschieden!

Details Montag, 11. September 2023 16:59

Die 1. Klasse Nord-West konnte am vierten Spieltag unter anderem mit dem Duell zwischen dem TSV St. Marienkirchen bei Schärding und der Union Neukirchen/Walde aufwarten. Die Heimelf ging aus den medial zuletzt breit genug thematisierten Gründen mit „lediglich“ vier Punkten aus den bisherigen drei Spielen in die Begegnung, die Union Neukirchen am Walde konnte demgegenüber mit dem Maximum von neun Punkten aufwarten. Am Ende sollten sich die Gäste knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen und die blütenweiße Weste bewahren.

Offenes Spiel in der ersten Halbzeit

Die Zuschauer in St. Marienkirchen bei Schärding sahen in der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch, der jedoch keine konkreten Torchancen hervorbrachte. Die Elf aus St. Marienkirchen konnte optisch zwar leichte Vorteile für sich verbuchen, ein Mehr an Spielanteilen erzielen, man wurde dabei jedoch im letzten Drittel ebenfalls nicht wirklich konkret. Die Partie nahm erst etwas Fahrt auf, als Neukirchen am Walde mit Beginn der zweiten Halbzeit etwas besser in die Begegnung fand. Dem war die eine oder andere Umstellung durch den Trainer vorausgegangen, fortan präsentierte man sich etwas griffiger. Kurz vor der Stundenmarke schien die Begegnung dann auch in die Richtung der Gäste zu kippen. Simon Pühringer stach in den St. Marienkirchner Strafraum, wo er vom Torhüter der Hausherren, der etwas zu spät herausgeeilt war, seitlich abgeräumt wurde. Ein unstrittiger Elfmeter, den Schiedsrichter Markus Traunwieser auch verhängte. Daniel Huszty trat an und ließ bei der Ausführung nicht den Hauch eines Zweifels.

Neukirchen siegt "im Elferschießen"

Nur wenige Augenblicke später zeigte der Referee auf der anderen Seite nach einem Handspiel eines Neukirchner Verteidigers erneut auf den Punkt. St. Marienkirchen führte aus, führte alles andere als schlecht aus, führte den Strafstoß gar ziemlich gut aus, Neukirchen-Keeper Philipp Eder flog jedoch wie von der Tarantel gestochen auf der Torlinie und verhinderte zum Erstaunen des Publikums das sicher geglaubte 1:1.

St. Marienkirchen steckte jedoch nicht auf, die Hausherren drückten nun vehement auf den Ausgleich, übernahmen dabei die Spielkontrolle, liefen auf ein Tor. Umgekehrt fanden die Gäste aus Neukirchen die eine oder andere Möglichkeit aus Kontern vor, die Bemühungen beider Mannschaften um ein weiteres Tor gingen jedoch ins Leere, weshalb Neukirchen am Ende den knappen Vorsprung von 1:0 in den vierten Saisonsieg transformierte und von der Tabellenspitze lacht.

Matthias Mittermaier, Medienverantwortlicher Union Neukirchen am Walde:

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, wenngleich mit leichten Vorteilen für St. Marienkirchen, jedenfalls in spielerischer Hinsicht. Sie hatten aber nicht die ganz großen Chancen, auch wir hatten keine richtig guten Chancen, daher kann man von einem klassischen 0:0 sprechen. In der zweiten Halbzeit haben wir nach Umstellungen ein bisschen besser ins Spiel gefunden und sind mit einem berechtigten Elfer in Führung gegangen. St. Marienkirchens Elfer war aus kurzer Distanz ein Handspiel, ich möchte das dem Schiedsrichter aber nicht als Fehlentscheidung auslegen, laut Regel muss er das wohl aufgrund der Verbreiterung geben, es war aber unglücklich, da unser Spieler gar nichts dafür konnte. Der Elfer war wirklich gut geschossen, unser Tormann hat diesen aber weltklasse gefangen. Unterm Strich war der Sieg knapp, aber nicht unverdient, den Unterschied hat sicher die Aktion mit dem Elfer gemacht.“

