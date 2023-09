Union Rainbach/I. feiert drei Punkte bei 2:0-Auswärtssieg in Schärding

Details Sonntag, 17. September 2023 21:03

In Runde fünf der 1. Klasse Nord-West kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG ATSV Schärding/SK 1b und der Union Rainbach/I. Während die SPG aus den bisherigen vier Spielen vier Punkte holen konnte, liegen die Gäste aus Rainbach bei fünf Zähler. Rainbach spielte vergangene Woche gegen Obernberg 2:2-Unentschieden, die SPG aus Schärding verlor in St. Roman mit 4:1. Es wartet also ein spannendes Duell auf die Zuseher, indem sich die Gäste aus Rainbach am Ende durchsetzen und mit 2:0 siegten.

Offene Begegnung in der ersten Halbzeit

Rund 375 Besucher machten sich am Sonntagnachmittag auf den Weg zum Sportplatz des ATSV Schärding. In der ersten Spielhälfte war die Partie noch relativ ausgeglichen, auf beiden Seiten kam es zu der ein oder anderen Möglichkeit, noch hatten die Offensivspieler die Visiere aber nicht blenden eingestellt. Somit war der erste Durchgang dann auch schnell vorbei – in einem offenen ersten Spielabschnitt ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Rainbach schießt das entscheidende Führungstor

Auch in der zweiten Halbzeit wollten beide Teams diese Partie unbedingt für sich entscheiden und versuchten Chancen herauszuspielen. Zu einem Tor kam es vorerst aber noch nicht, es war ein Geduldsspiel für die Zuseher an diesem Tage. Für den ersten Treffer dauerte es bis zur 75. Spielminute. Nach einem Foulspiel an den Rainbacher Stürmer, Dejan Markovic, gab es Strafstoß für die Gäste. Svetozar Nikolov trat schließlich an und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Nur drei Minuten später war erneut Dejan Markovic nach einem hohen Ball am Leder. Er ließ auf der linken Seite zwei Gegenspieler aussteigen und traf aus spitzem Winkel über den Schlussmann zum 2:0. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – die Rainbacher entführen gegen die SPG ATSV Schärding/SK 1b drei Punkte.

Stimme zum Spiel:

Thomas Gnigler, Sektionsleiter Union Rainbach/I.:

„Es war ein Spiel auf gutem Niveau. Beide Mannschaften kamen zu einigen Chancen und wollten unbedingt gewinnen. Im Endeffekt war es dann so, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießen wird, auch gewinnen wird. So war es dann am Ende auch. Wir hatten einige gute Chancen, hätten in der ersten Halbzeit schon ein zwei Tore machen können, aber auch die Schärdinger sind durchaus vor das Tor gekommen. Der Sieg ist aber nicht unverdient.“

