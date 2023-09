Sechster Auswärtssieg in Serie! In der Fremde bärenstarker Aufsteiger bringt Union Diersbach erste Saisonniederlage bei

Details Montag, 18. September 2023 12:15

In der 1. Klasse Nord-West empfing die Union Sanube Diersbach die Union Kogler-Dach Raab zum Topspiel der fünften Runde. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Viertplatzierten waren die Hausherren zu favorisieren, zumal die Mannen von Trainer Krisztian Pest in der noch jungen Saison mit einer noch weißen Weste unterwegs waren. Während der Aufsteiger in den beiden bisherigen Heimspielen (gegen Neukirchen und Münzkirchen) empfindliche Niederlagen einstecken musste und auf eigenem Platz noch keinen einzigen Treffer erzielte, ist die Reitinger-Elf in der Fremde nicht zu biegen. Kapitän Florian Bachschweller und Co. untermauerten am Sonntagnachmittag ihre enorme Stärke auf fremden Plätzen, setzten sich mit 2:1 knapp durch und feierten den sechsten Auswärtssieg in Serie. Die Diersbacher hingegen verpassten mit der ersten Saisonniederlage den Anschluss an Tabellenführer Neukirchen.

Aufsteiger mit Start nach Maß

Eine Woche nach der Heimpleite gegen Münzkirchen legten die "Raben" ihr Spiel defensiv an, doch das Team von Coach Florian Reitinger gestaltete nach nur sieben seinen ersten Angriff erfolgreich. Jan Vejvar, der im letzten Winter von Landesligist Esternberg nach Raab gewechselt war, schlug auf der linken Seite einen Stanglpass, den Mathias Eder verwertete und das Leder ins kurze Eck setzte. Mit der Führung im Rücken trat der Aufsteiger in der Rotex Sonnenschutz Arena selbstbewusst auf und hielt entschlossen dagegen. Vor rund 150 Besuchern versuchte die Pest-Elf, über die Flügel zum Erfolg zu kommen, konnte die Raaber Defensive aber nicht knacken. Nach einer Ecke kamen die Hausherren zu einer guten Chance, konnten diuese aber nicht nutzen. Nach munteren 45 Minuten ging es mit einer knappen Führung der Gäste in die Pause.

Klamminger gleicht wenige Sekunden nach Wiederanpfiff aus

Jene Zuschauer, die nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Koidl ihre Plätze noch nicht eingenommen hatten, verpassten den Ausgleich. Die Reitinger-Elf führte den Anstoß aus, verlor kurz danach aber den Ball - die Diersbacher schalteten schnell um, ehe Niklas Klamminger das Leder im langen Eck versenkte. Nach dem 1:1 wollten die Heimischen mehr und waren drauf und dran, das Spiel zu drehen. Die Pest-Elf machte ordentlich Dampf und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Raaber Gehäuse auf, doch der starke Keeper Mario Eisterer konnte - gemeinsam mit seinen Vorderleuten - die eine oder andere brenzlige Situation bereinigen.

Capek überrascht Goalie Wastl und sorgt für die Entscheidung

Praktisch aus dem Nichts ging der Aufsteiger nach 70 Minuten erneut in Führung. Die Gäste kombinierten sich durch das Zentrum, David Capek erkannte, dass Diersbach-Schlussmann Roland Wastl zu weit vor seinem Kasten stand, der 26-jährige Tscheche, der im Sommer von Oed/Zeillern zum Aufsteiger gewechselt war, zog auf Höhe der Mittellinie ab und knallte das Spielgerät ins Tor. Nach dem zweiten Gegentreffer war die Pest-Elf zunächst geschockt, plätscherte das Spiel fortan dahin. Die Gäste hätten den Sack zumachen können, doch Vejvar scheiterte bei einer Großchance an Goalie Wastl. In Minute 88 hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, als Klamminger nach einem weiten Pass den Ball verlängerte, Tobias Mayrhofer auf das Raaber Gehäuse zulief und an Keeper Eisterer schon vorbei war, doch das 23-jährige Diersbacher Eigengewächs setzte das Leder am leeren Tor vorbei. Kurz danach war Schluss und der sechste Raaber Auswärtssieg in Folge amtlich.

Florian Reitinger, Trainer Union Raab:

"In einem ansehnlichen Match, in dem es über weite Strecken hin und her gegangen ist, haben wir unsere Auswärtsstärke einmal mehr unter Beweis gestellt und uns ordentlich präsentiert. Nach dem Wiederanpfiff waren wir mit den Gedanken aber noch in der Kabine und hatten zudem bei der Diersbacher Drangperiode das nötige Quäntchen Glück. Drei Siege in fünf Runden ist für einen Aufsteiger eine stolze Bilanz, jetzt geht es aber darum, die eklatante Heimschwäche ehestmöglich auszumerzen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.