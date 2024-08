SV Hellmonsödt: "Wollen uns wieder im oberen Tabellenbereich orientieren"

Details Freitag, 09. August 2024 13:47

Während der SV Hellmonsödt in der Saison 2022/23 noch den vierten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord erreichte, schaute in der abgelaufenen Spielzeit nur Tabellenrang neun mit 32 eingefahrenen Punkten heraus. In der Winterpause konnte man zwar noch den fünften Tabellenrang erreichen, am Ende musste man sich durch durchwachsene Leistungen in der Rückrunde bis zu den letzten Runden mit dem Abstieg befassen. LIGAPORTAL unterhielt sich mit Harald Oyrer, dem Sektionsleiter in Hellmonsödt und blickt kurz auf die vergangene Saison zurück und gibt einen Ausblick auf die kommende Meisterschaft in der 1. Klasse.

Trainerwechsel brachte Hellmonsödt noch auf Kurs Klassenerhalt

Mit dem Saisonauftakt gegen Eidenberg/Geng war man in Hellmonsödt zufrieden, dort fuhr man gleich einen 4:1-Sieg ein. Auch in der gesamten Hinrunde spielte der Sportverein nicht schlecht, schauten zur Winterpause am Ende fünf Siege sowie jeweils vier Punkteteilungen und Niederlagen heraus. Das ergab damit Tabellenrang fünf und 19 Punkte in der Herbstrunde. In der Rückrunde war man dann etwas vom Verletzungsteufel verfolgt, mit nur 13 Punkte (vier Siege, ein Remis) musste man bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern. Somit fungierte ab Anfang Mai ein neuer Übungsleiter, Dominik Mairhofer, der in den letzten Partien noch die nötigen Punkte sammeln konnte. "Es war kein gutes Frühjahr, wir hatten viele Verletzte, haben dann einen Trainerwechsel vollzogen und in den letzten Spielen noch die nötigen Siege eingefahren. Es ist nicht nach Plan gelaufen", so Oyrer über die vergangene Saison.

Zufriedene Vorbereitungs-Resultate

Die Vorbereitung auf die Meisterschaft, die in der kommenden Woche startet, läuft auch in Hellmonsödt bereits auf Hochtouren, wo auch bereits drei Testspiele absolviert wurden. Gegen Reichenthal (5:2) und den SK Admira Juniors (1:0), konnte man zwei Siege einfahren, gegen Haslach kam es nach 3:1-Pausenführung zu einem 3:3-Remis. "Wir sind mit der Vorbereitung bislang zufrieden, gegen Haslach haben wir ein gutes Spiel absolviert, am Ende konnten wir die Führung aber nicht über die Zeit bringen", so der Sektionsleiter über das vergangene Testspiel. Am Transfermarkt gab es beim Sportverein kaum Veränderungen, einzig Cristian Kalsberger (Selzthal) schließt sich dem Verein an. Abgänge gibt es keine zu verzeichnen.

"Ohne Verletzungen ist ein Rang im vorderen Bereich möglich"

In Hellmonsödt will man sich an der Saison vor zwei Jahren orientieren und einen Tabellenplatz im oberen Drittel belegen: "Wenn sich keiner verletzt können wir sicher wieder weiter oben mitspielen. Unser Ziel ist schon, dass wir im oberen Tabellendrittel präsent sind", so Oyrer über die Erwartungen für die kommende Saison.

Julian Biereder

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.