Union Altenfelden: Mission Bezirksliga

Union Truckcenter Altenfelden begibt sich auch dieses Jahr, nach dem achten Platz in der Vorsaison in der 1.Klasse Nord auf Punktejagd. Diese Saison will man sich die Ziele höherstecken und auch für die Zukunft hat man weiterhin Großes vor. Um dies zu ermöglichen gab es nicht nur zwei Neuzugänge, sondern auch eine Veränderung im Funktionärsstab.

Neue höhere Ziele

„Der Verein hat sich dazu entschlossen, dass man sich die Ziele diese Saison höherstecken will. Darum hat man auch mir mit 1.7. die Sportliche Leitung des Vereins übertragen“, sagte der neue Sportliche Leiter der Union Altenfelden Martin Pirkelbauer. Dessen Vision ist es, die Union in absehbare Zeit in die Bezirksliga zu führen. Der genaue Zeitplan soll laut Pirkelbauer noch nicht besprochen worden sein. Daher hat man in Altenfelden auch keinen Druck der Vision in dieser Saison nachzukommen. „Wir möchten uns dahingehend verändern, dass wir sagen können, dass wir um den Titel mitspielen. Unser kurzfristiges Ziel ist es, attraktiven guten Fußball zu spielen“, so Pirkelbauer. „Die Vereinsführung möchte weg vom ständigen Pendeln zwischen 1. und 2.Klasse und in absehbarer Zeit Altenfelden in der Bezirksliga sehen“, fügte der Sportliche Leiter hinzu.

Vorbereitung unter dem Retter

Die Vorbereitung bestritt die Union unter Trainer Andreas Eder. Eder übernahm Altenfelden in der vergangenen Saison auf einem abstiegsbedrohten Platz und brachte die Union zu Saisonende hin doch noch als achter über die Ziellinie. „Andi Eder hat sich vergangene Saison bewährt und bekommt daher auch vom Verein die Chance, sich mit seiner Mannschaft den neuen Aufgaben zu stellen“, so der Sportliche Leiter. Im Sommer würde die Mannschaft mit insgesamt vier Transfers nur minimal verändert. Mit Jakub Sova verlässt einer der torgefährlichsten Spieler (9 Treffer) den Verein. Weiters verlässt auch Roman Divis die Union in Richtung USC Hartl Haus in die 1.Klasse Waldviertel. Im Gegenzug verpflichtete man mit Mate Lovasz einen ungarischen Legionär. Weiters verpflichtete man Jonas Witzersdorfer. Die beiden Neuzugänge wurden bereits in den Testspielen der Vorbereitung eingesetzt. Die Union Altenfelden konnte alle Spiele mit einer Ausnahme gewinnen. „Natürlich kann man zufrieden sein wenn man alles gewinnt bis auf eine Partie, aber auch die spielerischen Ansätze waren objektiv gesehen bereits teilweise sehr gut“, fasste der Sportliche Leiter die Spiele der Vorbereitung zusammen.

Saisonauftakt

Zum Saisonauftakt geht es für die Union Altenfelden nach St. Peter. Der Aufsteiger möchte sich nach der dominanten Saison in der 2.Klasse Nord-West, in der man mit 8 Punkten Vorsprung Meister wurde, auch in der neuen Liga wieder beweisen. Für die Union wird der Ligafrischling sicherlich ein guter Gradmesser sein, um zu sehen ob die neuen Spielanlagen auch im Meisterschaftsbetrieb funktionieren.

