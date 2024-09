SV Hellmonsödt: Wollen nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden

Details Donnerstag, 26. September 2024 16:54

Der SV Hellmonsödt startete mit 7 Punkten aus den ersten drei Begegnungen erfolgreich in die neue Spielzeit. Die ersten beiden Partien konnten sogar gewonnen werden. Zuletzt musste der Vorjahresneunte der 1. Klasse Nord jedoch zwei deutliche Niederlagen hinnehmen. Trainer Marian Haider stellte sich einigen Fragen und erläuterte seine Einschätzung zum Saisonstart, zur Jugendarbeit in Hellmonsödt und zu den Zielen für die laufende Saison.

Gute Punkteausbeute - solide Leistungen

„Die ersten beiden Spiele haben wir gewonnen. Die Leistung war zwar nicht überragend, aber am Ende zählt nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel, egal ob verdient oder nicht. Im dritten Spiel zu Hause gegen Neufelden war die Leistung besser, dennoch mussten wir dort erstmals Punkte liegen lassen. In den letzten beiden Begegnungen waren wir deutlich unterlegen und haben jeweils verdient verloren. Man merkt einfach die fehlende Qualität im Kader. Dies müssen wir mit Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz ausgleichen,“ so die Einschätzung des Trainers zum Saisonstart.

„Unsere Spielphilosophie ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet, allerdings muss man immer berücksichtigen, wer der Gegner ist. Es kann durchaus vorkommen, dass wir defensiv agieren, tief stehen und dem Gegner den Ball überlassen. Dies variiert von Spiel zu Spiel. Wir richten uns schon auch nach der Spielweise des Gegners.“

Transfers spielten in der Vorbereitung auf die neue Saison beim SV Hellmonsödt keine große Rolle. Mit Christian Kalsberger wurde nur ein Spieler verpflichtet, der jedoch aufgrund einer Verletzung langfristig ausfällt. Thomas Hofer, der vergangene Saison zum Ende hin noch einmal aushalf, beendete erneut seine Fußballkarriere. Thomas Oyrer pausiert aufgrund einer Verletzung und wird voraussichtlich im Frühjahr wieder einsatzbereit sein.

Abstiegskampf vermeiden

In den kommenden Wochen stehen für den SV Hellmonsödt spannende Begegnungen an, darauf weist auch Trainer Haider hin: „Zwei der nächsten drei Spiele sind Derbys. In diesen Prestigeduellen kann man nie vorhersagen, wie sie ausgehen werden. Es sind allesamt schwierige Gegner, und wir sind definitiv nicht der Favorit. Zwei dieser Teams sind zudem Aufstiegskandidaten, wodurch wir in die Außenseiterrolle rücken, was uns aber auch zugutekommen kann. Und wie wir alle wissen, haben Derbys ihre eigenen Gesetze.“

Die Nachwuchsarbeit in Hellmonsödt ist ein zentrales, aber auch herausforderndes Thema, wie Trainer Haider betont: „Der Nachwuchs ist natürlich essenziell, aber dafür braucht es auch die entsprechenden Mannschaften und Spieler. Gerade für einen Verein wie unseren ist es wichtig, regelmäßig junge Spieler nachrücken zu lassen. Allerdings ist das nicht immer einfach, und man muss auch akzeptieren, dass die Leistungen oft schwanken.“

Vor der Saison war das Ziel des Vereins, um die vorderen Plätze mitzuspielen. Doch auch der Trainer weiß die verletzungsbedingten Ausfälle richtig einzuschätzen und erläuterte sein neues Saisonziel: „Wichtig ist mir, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir müssen darauf achten, ausreichend Punkte zu sammeln, um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Das allein wird schon eine große Herausforderung.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.