1. Klasse Nord: "Experten-Tabelle" - SV Haslach "erobert Herbstmeistertitel"

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Nord versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Auch die Experten tippten die Top-Drei der "echten" Tabelle auf das Podest, allerdings auf anderen Plätzen. So eroberte der SV Haslach, Zweiter der Hinrunde, den "Herbstmeistertitel". Dahinter belegte der Dritte aus Gramastetten den zweiten Rang, während Ligaprimus Union Sarleinsbach nur auf Platz drei landete. In der "Experten-Tabelle" wurde die Union Feldkirchen/Donau die "Rote Laterne" los und kam als Vorletzter ins Ziel. Die Union Schenkenfelden, Zwölfter im Herbst, ist mit lediglich sechs Punkten das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Stephan Schuster, Obmann-Stellvertreter Union Oepping

Runde 2 - Kurt Eilmannsberger, Trainer SV Haslach

Runde 3 - Helmut Past, Sektionsleiter Union Neustift/Oberkappel

Runde 4 - Christian Eckerstorfer, Trainer Union Klaffer

Runde 5 - Andreas Hofer, Sektionsleiter Union Eidenberg/Geng

Runde 6 - Horst Söllradl, Trainer Union Oberneukirchen

Runde 7 - Markus Cecho, Sektionsleiter-Stellvertreter Union Ulrichsberg

Runde 8 - Franz Hofer, Trainer Union Kollerschlag

Runde 9 - Robert Gahleitner, Sportchef Union Sarleinsbach

Runde 10 - Stefan Görisch, Trainer Union Altenfelden

Runde 11 - Michael Mayrhofer, Trainer Union Schenkenfelden

Runde 12 - Raphael Mair, Sektionsleiter Union Feldkirchen/Donau

Runde 13 - Lukas Steidl, Sportchef SV Gramastetten

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

"In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) SV Haslach 28 (25) Punkte 27-16 Tore

2. (03) SV Gramastetten 24 (25) 29-12

3. (01) Union Sarleinsbach 23 (26) 22-13

4. (04) Union Peilstein 22 (25) 26-19

5. (13) Union Oepping 20 (14) 18-17

6. (05) Union Neustift/Oberkappel 19 (20) 23-21

7. (09) Union Kollerschlag 19 (17) 16-14

8. (06) Union Eidenberg/Geng 18 (20) 19-19

9. (08) Union Altenfelden 17 (17) 17-20

10. (10) Union Ulrichsberg 16 (16) 18-24

11. (07) Union Oberneukirchen 15 (19) 15-16

12. (11) Union Klaffer 13 (16) 16-24

13. (14) Union Feldkirchen/Donau 7 ( 7) 9-25

14. (12) Union Schenkenfelden 6 (15) 10-25

