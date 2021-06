Nachfolger von Horst Söllradl gefunden – Oberneukirchens Neo-Trainer Michael Gruber im Interview

Details Freitag, 25. Juni 2021 14:52

Vor knapp einem Monat wurde bekannt, dass die Union Oberneukirchen und Coach Horst Söllradl getrennte Wege gehen. Nun steht er fest, der Mann, der die Nachfolge antritt und fortan das Zepter schwingt. In der 1. Klasse Nord ist Michael Gruber, der als Aktiver mit der ASKÖ Donau Linz in der Regionalliga gekickt hatte, kein Unbekannter. Unter ihm schrammte die Union Eidenberg/Geng 2017/18 nur hauchdünn am Meistertitel in erstgenannter Spielklasse vorbei. Mit seiner neuen Truppe will er den Fokus auf ähnliche Tabellenregionen legen. Ligaportal.at sprach mit ihm.

Ligaportal: Welchen Eindruck hast du bereits von deiner neuen Truppe erhalten?

Gruber: „Training habe ich noch keines geleitet. Das hat bis zum Schluss Horst Söllradl gemacht. Ab 5. Juli übernehme ich dann erst. Ich habe die Mannschaft aber schon in zwei Testspielen gesehen. Sie ist da ambitioniert aufgetreten – mit einer positiven Einstellung. Auch junge Talente haben aufgezeigt. Das hat mir schon ganz gut gefallen.“

Ligaportal: Sprechen wir über das Personal. Mit Miroslav Kucera oder Stefan Kappl stehen wichtige Akteure in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung…

Gruber: „Das ist richtig. Kucera wechselt nach Niederösterreich. Kappl hat seine Karriere beendet. Mit Oliver Wolfmayr verlässt uns zusätzlich ein junger Spieler Richtung St. Martin/M. Er möchte es in der Oberösterreich-Liga versuchen. Kapitän Sebastian Gusenleitner wird nach seinem Kreuzbandriss im Herbst noch ausfallen und erst im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen.“

Ligaportal: Werdet ihr auf dem Transfermarkt reagieren?

Gruber: „Wir sind dran. Wir wollen die Abgänge auf jeden Fall kompensieren. Etwas Konkretes gibt es aber noch nicht zu berichten. Ich gehe davon aus, dass es noch Zugänge geben wird. Wir wollen vor allem einen Stürmer holen.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung startet ihr in die neue Saison?

Gruber: „Das Ziel des Vereins und auch mein persönliches ist es, junge Spieler weiterzuentwickeln und an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Der Fokus liegt darauf, eigene Spieler in die Kampfmannschaft zu bringen. Was die Tabelle betrifft, sollte das oberste Drittel in der neuen Saison auf jeden Fall drinnen sein.“

Alle Tests der Union Oberneukirchen auf einen Blick:

Union Herzogsdorf/Neußerling (9. Juli, 19.00 Uhr)

ASKÖ Leonding (13. Juli, 19.00)

Union St. Veit/M. (17. Juli, 18.00)

Union Vorderweißenbach (23. Juli, 18.30)

SV Hellmonsödt (30. Juli, 19.00)

Union St. Peter a.W. (7. August, 19.00)