„Zielsetzungen sind in dieser Liga schwierig!“ – Kollerschlags Trainer Dieter Löffler im Interview

Freitag, 06. August 2021 15:00

Nachdem die Sportunion Kollerschlag in der vergangenen Wintertübertrittszeit mit dem Transfer von Philipp Eder (vom Landesligisten UFC Rohrbach-Berg) auf sich aufmerksam gemacht hatte, hielt man sich im Sommer zurück, was Neuverpflichtungen betrifft. Stattdessen stehen zwei Spieler nicht mehr zur Verfügung. Mit der Fokussierung auf kollektive Stärke soll es gelingen, nichts mit der kritischen Zone der 1. Klasse Nord zu tun zu haben. Ligaportal.at sprach mit Coach Dieter Löffler über die Kaderzusammensetzung, Ambitionen, Schwerpunkte der Vorbereitung und den ersten Gegner der Saison 2021/22 Union Eidenberg/Geng.

Ligaportal: Inwiefern hat sich der Kader in der jüngeren Vergangenheit verändert?

Löffler: „Alexander Ringenberger ist nicht mehr Teil des Teams. Er hat seine Karriere beendet. Philipp Schneeberger hat uns in Richtung Julbach verlassen. Dieser Abgang schmerzt. Das ist ein junger, talentierter Torhüter mit einer Menge Potential. Wenn du zwei gute Tormänner im Training hast, ist das einfach toll. Wir werden das aber mit dem eigenen Nachwuchs auffüllen. Die Spieler der U17 sind gut vorbereitet worden. Zwei von ihnen werden wohl fix bei uns im Kader sein.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die neue Saison? Was wollt ihr konkret erreichen?

Löffler: „Wir streben das Tabellenmittelfeld an. Konkrete Zielsetzungen sind in dieser Liga eher schwierig. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teams geht. Grundsätzlich kann in dieser Liga auch jeder jeden schlagen. Fast alle sind auf einem ähnlichen Niveau. Gramastetten ist da eine Ausnahme. Das ist für mich auch der Topfavorit auf den Titel. Sie haben zwar Julian Peherstorfer verloren, sich aber mit Mario Kaiser, der aus der Landesliga kam, zum Beispiel gut verstärkt. Das ist eine kompakte Mannschaft.“

Ligaportal: Welche Schwerpunkte haben Sie in der Vorbereitung gesetzt? Worauf wurde ein besonderer Wert gelegt?

Löffler: „Das Teamgefüge war sicherlich im Fokus. Zudem ging es darum, die individuelle Qualität zu erhöhen. Was den körperlichen Bereich betrifft, galt es, aus dem Corona-Modus rauszukommen. Es war aber nicht einfach, da immer wieder Spieler aufgrund von Urlauben fehlten.“

Ligaportal: In der ersten Runde bekommt man es am 15. August auf heimischer Anlage um 17.00 Uhr mit Eidenberg/Geng zu tun. Wie schätzen Sie diesen Gegner ein? Was hat die erste Analyse ergeben?

Löffler: „Sie sind über Jahre konstant und der Kader bleibt traditionell weitestgehend unverändert. Die Spiele gegen Eidenberg waren in der Vergangenheit immer knapp. Deren Stärke liegt im Defensivverhalten. Schwächen sehe ich im Umschalten in die Offensive.“

