SV Haslachs Tobias Schauer im Wordrap!

Donnerstag, 26. August 2021

Nach zwei absolvierten Runden steht der SV Haslach in der Tabelle der 1. Klasse Nord an der Tabellenspitze. Nach dem Aufstieg 2018 hat sich die Mannschaft von Trainer Kurt Eilmannsberger in der Liga mehr als nur etabliert und will in der heurigen Saison um die vordersten Tabellenplätze mitspielen. Großen Anteil an der derzeitigen Tabellenführung hat auch Haslachs Offensivkraft Tobias Schauer, der sich in den ersten beiden Spielen mit vier Treffern als Führender der Torschützenliste herauskristallisierte. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum Wordrap:

SV Haslach:

Mein Heimatverein - top geführt und in den letzten Jahren konnte man die positive Entwicklung von Jahr zu Jahr sehen!

Trainer Kurt Eilmannsberger:

Ein Trainer der in jedem Spiel und Training auf 100% Einsatz setzt. Unter ihm gibt es im Normalfall keinen Spieler der nicht fit ist! Eine klare Spielidee, sowie hohe Ziele gehören hier auch dazu.

Saisonziel:

Derzeit: beide Plätze an der Sonne verteidigen ;-)

Im großen Ganzen: Oberes Tabellendrittel - mehr nimmt man dann immer gerne.

Meister 1. Klasse Nord 2021/22:

Ich würde natürlich gerne uns oben sehen, aber ich denke dass hier der SV Gramastetten die besten Karten hat mit diesem qualitativ guten Kader & Trainer.

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Wir haben für jede Woche einen Trainingsplan vom Trainer bekommen und diesen auch bestmöglich durchgezogen. Das war schon eine harte Zeit!

Homeoffice oder Büro?

Homeoffice

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Ganz klar der BVB, auch wenn ich kein Fan bin.

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Da haben beide Ihre Vorzüge. Ich würde mich aber für Cristiano Ronaldo entscheiden.

Dein Vorbild?

Mario Balotteli

Paris SG oder Manchester City?

Ganz klar Manchester City

Mein bester Gegenspieler bisher war:

Da ist mir keiner im Gedächtnis geblieben.

Champions League Sieger 2022:

Ich bleibe meinem Motto treu: "Hauptsache nicht Bayern!" Ich würde aber Manchester City & Paris SG als Favoriten sehen.

Lieblingsapp?

Instagram

Ligaportal.at:

Eine top App, um immer am aktuellsten Stand im Unterhaus zu sein!

