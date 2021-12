1. Klasse Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:37

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Lukas Schaubmayr (Union Oepping)

Endergebnis:



1. Lukas Schaubmayr (Union Oepping / 2445 Stimmen)

2. Killian Lackinger (Feldkirchen/D. / 1596 Stimmen)

3. Philipp Radler (Kollerschlag / 855 Stimmen)

4. Markus Magauer (Union Oepping / 632 Stimmen)

5. Matthias Kern (Union Oepping / 456 Stimmen)

6. Stefan Altendorfer (Union Klaffer / 412 Stimmen)

7. Manuel Hofstadler (Schenkenfelden / 384 Stimmen)

8. Michael Grininger (Union Klaffer / 293 Stimmen)

9. David Löfler (Union Klaffer / 274 Stimmen)

10. Florian Reiter (Eidenberg/Geng / 258 Stimmen)

