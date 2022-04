Nur ein Unentschieden für den SV Haslach gegen den Tabellenvorletzten auf eigener Anlage

Details Sonntag, 17. April 2022 10:52

Mit den vergebenen und gehaltenen Torchancen hätte die Heimmannschaft von Trainer Kurt Eilmannsberger leicht zwei Spiele gewinnen können.Haslach drängt von Beginn an auf ein schnelles Führungstor und hätte dies auch bei mehr Entschlossenheit vor dem Gästetor erzielen müssen.Bereits in der zehnten Minute tankt sich Niklas Hackl auf der rechten Seite bis zum Sechzehner durch, spielt einen Stanglpass auf Haslachs Goalgetter Tobias Schauer, doch dieser verschießt kläglich alleine stehend vor Tormann Philipp Radler. Dann vier Minuten später stürmt Simon Radinger in den Sechzehner und kommt dabei zu Fall, doch der Elfmeterpfiff des Schiedsrichters ertönt nicht. Wenig später einen Schuss von Paul Schiffbänker hält der Tormann. Einen Schuss von Simon Radinger wehrt der Tormann mit den Fuß zur Ecke ab. Ein weiterer Schuss von Niklas Hackl geht neben das Tor. In den letzten fünf Spielminuten haben die Gäste auch zwei Einschussmöglichkeiten, um doch etwas überraschend in Führung zu gehen, doch auch diese wurden vergeben. Ohne Tore geht es in die Halbzeit.

Es bleibt beim 0:0

In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Kollerschlag das Spiel etwas offener halten. Ein Schuss von Lukas Saxinger geht knapp über das Haslacher Tor. Schüsse von Tobias Schauer und Tadeas Sedlak gingen neben das Tor. Kurz darauf eine erneute Fußabwehr von Philipp Radler dem besten Spieler auf dem Feld. Die letzten Spielminuten in der Verlängerung gehörten wieder der Union Kollerschlag, sie brachten aber auch nichts ein. Einen letzten aussichtsreichen Angriff von Philipp Eder auf das Gästetor unterbrach der Schiedsrichter mit dem Schlusspfiff.

Haslach spielte in Folge wieder zu Hause nur Unentschieden, damit verlor man Rang zwei. Trotz der zweiten Niederlage von Tabellenführer Oepping beträgt der Punkteabstand immer noch 13 Punkte.