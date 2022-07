1. Klasse Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Nico Hirsch (Feldkirchen/D.)

Endergebnis:

1. Nico Hirsch (Feldkirchen/D. / 6572 Stimmen)

2. Oliver Eckerstorfer (Union Klaffer / 5443 Stimmen)

3. Kevin Rachinger (Steinprofis Oepping / 2643 Stimmen)

4. Martin-Alexander Reisinger (Union Peilstein / 962 Stimmen)

5. Philipp Weissengruber (Eidenberg/Geng / 937 Stimmen)

6. Adrian Ryba (SU Schenkenfelden / 315 Stimmen)

7. Niklas Bogner (Kollerschlag / 221 Stimmen)

8. Thomas Pammer (Oberneukirchen / 138 Stimmen)

9. Lukas Wild (Feldkirchen/D. / 117 Stimmen)

10. David Löfler (Union Klaffer / 112 Stimmen)