Union Klaffer: "Die letzte Saison war ein Ausreißer"

Details Samstag, 25. Februar 2023 10:36

Nach einem tollen dritten Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord landete die Sareno Union Klaffer in der aktuellen Spielzeit am Boden der Realität und überwintert als Zehnter in der unteren Tabellenregion, von der Abstiegszone sind die Mannen von Trainer Christian Eckerstorfer aber relativ weit entfernt. "Die letzte Saison war quasi ein Ausreißer und haben gewusst, dass es kaum möglich ist, diesen Erfolg zu wiederholen. Aber wir sind in Summe ordentlich durch den Herbst gekommen, haben solide 16 Punkte gesammelt und sind in der Hinrunde in einer in etwa unserem Leistungsvermögen entsprechenden Region gelandet. Somit sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, zumal wir uns von der gefährlichen Zone etwas Luft verschaffen konnten", erklärt Sportchef Matthias Thaller.

Vier Auswärtssiege, aber ungewohnte Heimschwäche

Die Klaffegger konnten das erste (in Peilstein) und letzte Match im Herbst (in Kollerschlag) gewinnen, in den elf übrigen Runden musste die Eckerstorfer-Elf aber nicht weniger als sieben Niederlagen einstecken. Die Kicker vom Hochficht fuhren in der Fremde beachtliche vier "Dreier" ein, gingen in den sechs bisherigen Heimspielen jedoch vier Mal leer aus. "Vor nicht allzu langer Zeit sind wir daheim lange ungeschlagen geblieben und haben uns auswärts schwer getan, im Herbst war es genau umgekehrt. Aber ebenso wir die damalige positive Serie ist auch die aktuelle Heimschwäche nicht wirklich zu erklären. Doch aufgrund der vielen Auswärtssiege konnten wir uns ganz gut positionieren", so Thaller. Während immerhin sieben Teams weniger oft ins Schwarze trafen, kassierten nur vier Mannschaften mehr Gegentore. "Auch wenn man als Tabellenzehnter auf der Hut sein muss, sind wir in etwa dort gelandet, wo wir hingehören und konnten im Herbst das Abstiegsgespenst auf Distanz halten", meint der Sportchef.

Keine Transfers

In der Winterpause hat sich in Klaffer der Kader nicht verändert. "Wir verfolgen traditionell die Philosophie, auf die eigenen Spieler zu setzen, und tätigen in einer Übertrittszeit kaum oder gar keine Transfers. Daran hat sich in diesem Winter nichts geändert und verzeichnen weder Zu- noch Abgänge", ist Matthias Thaller mit dem aktuellen Personal zufrieden.

Trainingslager in Bayern

Im Bezirk Rohrbach bereitet man sich seit 20. Jänner auf die Rückrunde vor. Nach einem 4:1-Sieg gegen Aigen steht am morgigen Sonntag das traditionelle Kräftemessen mit dem FC Dreisessel auf dem Programm. Am kommenden Donnerstag schlagen die Kicker ihre Zelte in Bayern auf und halten in Bad Gögging ein Trainingslager ab, ehe am 12. März die Meisterschaftsgeneralprobe, gegen Neufelden, absolviert wird. "Wir bestreiten bewusst nur drei Testspiele und legen unser Augenmerk auf ein intensives Training. In der nächsten Wochen fahren wir zum bereits dritten Mal nach Bad Gögging, denn in den vergangenen Jahren haben wir dort stets ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden", so Thaller.

Richtungsweisender Rückrundenstart

Obwohl die Abstiegszone sieben Punkte entfernt ist, ist man am Hochficht wachsam. "In unserer Liga darf man sich nie sicher fühlen und wissen, dass man schnell nach unten rutschen kann. Wir haben es aber selbst in der Hand und könnten mit einem guten Rückrundenstart rasch für klare Verhältnisse sorgen", spricht der Sportchef die ersten beiden Spiele, gegen Peilstein und in Eidenberg, an. "Mit vier Punkten aus diesen Partien könnten wir den Grundstein zum Klassenerhalt legen. Wenn es uns gelingt, nach den im Herbst 16 gesammelten Punkten, in der Rückrunde ebenso viele Zähler einzufahren, wären wir im grünen Bereich".

