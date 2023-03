Nach starkem Herbst, Union Neustift/Oberkappel vor richtungsweisendem Rückrundenstart

Details Mittwoch, 08. März 2023 15:12

In der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord reichte es für die Union Neustift/Oberkappel am Ende nur zum zehnten Rang. Unter Coach Eduard Popa, der im letzten Sommer das Zepter übernommen hatte, zeigt in der aktuellen Meisterschaft der Pfeil in die richtige Richtung, absolvierten die Kicker aus dem oberen Mühlviertel eine starke Hinrunde, landeten mit 24 gesammelten Punkten am vierten Platz und sind von den Top-Teams nicht allzu weit entfernt. "Auch wenn der Kader im Sommer nicht stärker geworden ist, habe ich gewusst, dass ein gewisses Potenzial vorhanden ist und einen Top-Fünf-Platz als Ziel ausgegeben. Die Mannschaft hat sich im Herbst ausgezeichnet präsentiert und die Erwartungen erfüllt, weshalb wir mit dem Abschneiden überaus zufrieden sind", erklärt der erst 31-jährige Übungsleiter.

Stabil durch den Herbst

Der Tabellenvierte feierte vier Heimsiege, fuhr in der Fremde drei "Dreier" ein und musste sich in den 13 bisherigen Spielen nur drei Mal geschlagen geben. "Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Das Team ist stabil durch den Herbst gekommen und hat auch im taktischen Bereich große Fortschritte gemacht", so Popa. "Auch wenn - nach der mäßigen letzten Saison - eine Präsenz im Aufstiegskampf nicht geplant war, muss ich mein persönliches Saisonziel nach oben revidieren und bin der Ansicht, dass ein Top-Drei-Platz ein durchaus realistisches Ziel ist".

Neue Kraft

Im Bezirk Rohrbach hat sich der Kader in der Winterpause nur unwesentlich verändert. Mit Paul Kneidinger (Lembach) steht ein neuer Akteur zur Verfügung, der auf der Außenbahn sowohl defensiv, als auch offensiv agieren kann. Fabian Wöss hingegen hängt die Schuhe an den Nagel, der 33-Jährige trägt seit geraumer Zeit als Co-Trainer sowie Sportlicher Leiter die Verantwortung. "Natürlich hätte ich den Kader gerne etwas breiter aufgestellt und den Konkurrenzkampf erhöht, haben aber nicht wirklich Ausschau nach Verstärkungen gehalten", meint der Trainer.

Trainingslager in Melk

Die Popa-Elf bestritt bislang vier Testspiele: 2:1 gegen Bad Zell, 2:1gegen Diersbach, 3:1 gegen Kleinzell und 0:7 gegen Bezirksligist Julbach. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe messen die Neustifter am kommenden Samstag ihre Kräfte mit der Union Herzogsdorf/Neußerling. Während der Vorbereitung stand auch ein Trainingslager in Niederösterreich auf dem Programm. "Trotz starkem Wind haben wir in Melk ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden und konnten das geplante Programm abspulen. Die Tage in Niederösterreich waren super, hat alles gepasst", weiß Eduard Popa.

Neues Saisonziel

Die Mühlviertler verschafften sich im Herbst eine vielversprechende Ausgangsposition und wollen nach einer starken Hinrunde im Frühjahr den nächsten Schritt setzen. Der Rückrundenstart in St. Martin, gegen das in dieser Saison noch ungeschlagene 1b-Team des OÖ-Ligisten, ist für die Neustifter richtungsweisend. "Uns ist bewusst, dass uns im ersten Match ein bärenstarker Gegner erwartet, werden in St. Martin aber versuchen, zu punkten. Und sollten wir dem Tabellenzweiten sogar die erste Niederlage beibringen können, würden wir die Meisterschaft spannend halten", liebäugelt der Coach mit einer Überraschung. "Egal, wie die Partie endet, ist ein Top-Drei-Platz unser neues Saisonziel. Ich denke, das ist eine machbare Aufgabe, aber um dieses Vorhaben realisieren zu können, sollten wir im Frühjahr weitgehend verletzungsfrei bleiben".

