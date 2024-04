Klare Angelegenheit im Topspiel: SV Lichtenberg knallt St. Stefan ab

Details Dienstag, 02. April 2024 16:44

Mit dem SV Lichtenberg und der AVIVA Waldmark St. Stefan trafen sich am Montag zwei Topteams. Für die Gäste schien Lichtenberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SV Lichtenberg wusste zu überraschen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto von Waldmark St. Stefan gegangen.

Lichtenberg lässt nach Anschlusstreffer nichts anbrennen

150 Zuschauer sahen, wie die Heimischen von Beginn weg dem Spiel ihren Stempel aufzutragen wussten und klar den Ton angaben. Die Führung ließ etwas auf sich warten, fiel aber nach einigen vergebenen Chancen doch recht früh: Adrian Georg Durstberger markierte in der 27. Minute nach Vorarbeit von Maximilian Schurm per Dropkick das 1:0 für Lichtenberg. Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber dann auch erneut (45.) – Alexander Obermühlner zeichnete sich dafür verantwortlich. Mit der Führung für den SV Lichtenberg ging es so in die Halbzeitpause. In Minute 50 bejubelte St. Stefan das 1:2:

Nach einem schönen Solo von Pührmayr flankt eben dieser zur Mitte. Kitzmüller setzt den Kopfball optimal gegen die Laufrichtung des Tormanns und trifft zum Anschlusstreffer. Vorberichter, Ticker-Reporter

Eine vermeintliche Aufholjagd blieb aber aus, in der Folgepahse gerieten die Gäste gar unter die Räder. Dominik Leitner machte erst in der 61. Minute das 3:1 von Lichtenberg perfekt. Für das 4:1 des SV Lichtenberg sorgte Michael Schatzl, der in Minute 64 einen Freistoß aus knapp 30 Metern in die Maschen hämmerte. Maximilian Schurm schraubte das Ergebnis in der 83. Minute per Kopf mit dem 5:1 für Lichtenberg in die Höhe. Letztlich feierte der SV Lichtenberg gegen die AVIVA Waldmark St. Stefan nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Die drei Zähler katapultierten Lichtenberg in der Tabelle auf Platz drei. Die Offensivabteilung des SV Lichtenberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. In den letzten fünf Partien rief Lichtenberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt Waldmark St. Stefan den vierten Platz in der Tabelle ein. St. Stefan musste schon 29 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Die AVIVA Waldmark St. Stefan verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Lichtenberg momentan auf dem Konto.

Das nächste Mal ist Lichtenberg am 06.04.2024 gefordert, wenn man bei der Union Neustift/Oberkappel antritt. Am 06.04.2024 empfängt Waldmark St. Stefan in der nächsten Partie die Union BIOHORT Neufelden.

1. Klasse Nord: SV Lichtenberg – AVIVA Waldmark St. Stefan, 5:1 (2:0)

83 Maximilian Schurm 5:1

64 Michael Schatzl 4:1

61 Dominik Leitner 3:1

50 Tobias Kitzmüller 2:1

45 Alexander Obermühlner 2:0

27 Adrian Georg Durstberger 1:0

